Universidad de Chile respira luego de días complicados, con el despido de su entrenador Francisco Meneghini incluido, porque le ganó al campeón Coquimbo Unido por la Liga de Primera.

Los azules fueron al estadio Francisco Sánchez Rumoroso para vencer por 1-0, gracias al solitario tanto de Maximiliano Guerrero que le devolvió la ilusión al cuadro laico.

Los dirigentes de Azul Azul se encuentran buscando a un nuevo entrenador, mientras Jhon Valladares trabaja como interino y estuvo en la victoria en Coquimbo.

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Patricio Yáñez pide a Eduardo Berizzo como DT de la U

La danza de candidatos para la banca de Universidad de Chile empezó hace días y aquella situación fue analizada por Patricio Yáñez, quien quiere que Eduardo Berizzo llegue al CDA.

“A Berizzo yo lo traigo al toque. Si yo tengo las lucas, lo traigo al toque a Berizzo”, dijo el ex delantero de la U en radio Agricultura.

Eduardo Berizzo es opción en la U. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

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El Toto no es el único candidato, también aparecen en la órbita azul Fernando Gago, Reinaldo Rueda, Ricardo Gareca, Jorge Fossati, entre otros, pero el Pato, prefiere al ex ayudante de Marcelo Bielsa en la Roja.

“De todos los que suenan, por referencia en lo que hizo en la Selección Chilena, es el que más me gusta”, cerró Patricio Nazario Yáñez Candia.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera

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