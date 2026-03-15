Universidad de Chile se reencontró con el triunfo al derrotar por 0-1 a Coquimbo Unido, por la séptima fecha, en el debut de Jhon Valladares como reemplazante interino de Francisco Meneghini en la banca de la U.

Para el duelo los azules sufrieron varias bajas por lesión: Octavio Rivero, Charles Aránguiz, Matías Zaldivia, Lucas Assadi y Bianneider Tamayo se perdieron el duelo y tienen para otro rato.

Para suerte del DT, Juan Martín Lucero alcanzó a recuperarse, aunque el interino no lo apuró, y el Gato vio todo el partido en la banca.

Pero los problemas suman en la U, mientras la directiva busca al entrenador definitivo que ocupe el puesto dejado por Paqui Meneghini, que se fue con un pobrísimo registro, tanto en resultados como en el juego propiamente tal.

La selección “amenaza” a la U para el debut en la Copa de la Liga

Es que los azules abren la primera fecha de la Copa de la Liga este viernes, torneo que comenzará a desarrollarse aprovechando la fecha FIFA. En paralelo, la selección chilena se irá de gira a Oceanía para afrontar los amistosos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda.

John Valladares podría sufrir hasta nueve bajas en la U contra La Serena por el debut en la Copa de la Liga.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, Universidad de Chile de seguro lamentará más bajas para enfrentar a Deportes La Serena, Unión La Calera y Audax Italiano, por el Grupo D de la Copa de la Liga.

De no ocurrir algo extraño, Nicolás Córdova anunciará públicamente la nómina de la selección chilena este lunes 16 de marzo. En los pasillos del CDA se rumorea que Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero y Agustín Arce asoman como posibles convocados.

De esta forma, a los cinco lesionados, la U podría sufrir la baja de hasta cuatro jugadores más por la selección chilena. De confirmarse este escenario, el Chuncho enfrentaría a La Serena con nueve ausencias obligadas.

Publicidad

Publicidad

Resumen:

Universidad de Chile venció 0-1 a Coquimbo Unido en el debut de Jhon Valladares.

El club registra cinco futbolistas lesionados, entre ellos Charles Aránguiz y Matías Zaldivia.

La selección chilena de Nicolás Córdova anunciará la nómina oficial este lunes 16 de marzo.