Pese a que el ranking FIFA no lo refleja, lo que ocurrió en las últimas Eliminatorias al Mundial 2026 fue categórico: la Selección Chilena es la peor de Sudamérica, y todavía en nuestro país se discuten las razones detrás de este sonoro fracaso deportivo.

Donde lo tienen más claro es en el exterior. Prueba de ello es el periodista inglés Tim Vickery, especialista de la BBC, que durante una entrevista en Brasil con el canal Charla Podcast, explicó por qué nuestro balompié está en un proceso “de decadencia“.

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El mazazo de capo de la BBC a la Selección Chilena

Dentro de las razones que esgrime del mal momento de la actividad en la última década, desde que se ganó la Copa América Centenario en adelante, Vickery apunta a que “es la historia de los países menos tradicionales de Sudamérica, con excepción de Brasil y Argentina”.

“Perú tenía aquella generación de los 70 y después sólo jugó un Mundial recientemente. Colombia después de la generación de (Carlos) Valderrama se perdió varios mundiales antes de volver en Brasil 2014. Bueno, Chile es parte de esto“, explica el capo de la BBC.

Junto con sostener que actualmente La Roja “es rehén de esa generación espectacular de futbolistas“, en referencia a los bicampeones de América, Vickery apunta como clave que en nuestro país no se trabajó en la renovación de jugadores.

“Chile fue sede del Mundial Sub-20 el año pasado, ganó un partido de cuatro, y ganó remontando en el último minuto. Esto da cuenta de que se dejó de producir futbolistas en los últimos 10 años”, finalizó el experto inglés quien no dudó en poner a Elías Figueroa como el mejor nacional de la historia.

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En síntesis