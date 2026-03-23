Santiago Wanderers hace historia luego de coronarse como el nuevo campeón de la Copa Libertadores Sub 20. Este domingo y en un duelo que se definió por penales, los Caturros levantaron el título más importante a nivel de clubes en el continente y se ilusionaban con llenar la nómina de Chile.

El elenco porteño tuvo una actuación más que destacada en el certamen continental de la categoría, venció en la final al Flamengo y no son pocos los que piden oportunidades en la Roja. Y si bien hay un microciclo programado para esta semana, lo cierto es que desde el nuevo monarca de Sudamérica no son muchos los que aparecen.

Días atrás el cuerpo técnico de Nicolás Córdova, que trabajará con los juveniles desde este domingo 29 de marzo de la mano de Sebastián Miranda, entregó la nómina de convocados. En ella hay pilares de los Caturros, aunque varios otros quedaron afuera.

Apenas cuatro jugadores del Santiago Wanderers campeón al microciclo de Chile Sub 20

A pesar de haber sido de los mejores y ganar la Copa Libertadores Sub 20, en Santiago Wanderers lamentan no tener más figuras en la selección chilena. Sólo cuatro jugadores del nuevo campeón de América fueron citados para el microciclo que se viene, algo que ya genera debate.

Además de no haber llamado a ninguno al Mundial en 2025, Chile ahora cita a sólo cuatro figuras del Santiago Wanderers campeón de Copa Libertadores Sub 20. Foto: S. Wanderers.

El primero en la lista es el defensor Cristopher Valenzuela, quien fuera titular en la llave con Flamengo. El defensa de 18 años es uno de los que entró en la lista de convocados y espera ir afirmándose como uno de sus pilares ante la proyección que tiene en ese puesto.

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El segundo es Cristóbal Villarroel, otro de los hombres más importantes de Santiago Wanderers. El mediocampista de 19 años también se ganó un llamado y ruega para no soltar más la camiseta de titular para así ir forjando su camino en el profesionalismo.

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El tercero es el gran héroe de la final ante Flamengo. El extremo Ignacio Flores, autor del penal que les dio el título, apareció entre los citados y, con 19 años, llega dulce para demostrar que puede ser un aporte más allá de los Caturros.

El último y que no fue desde el arranque en la definición del torneo continental es Vicente Vargas. El delantero, también de 19, fue uno de los mejores en el certamen y ahora tratará de estirar ese buen rendimiento para ir mostrándose más en nuestro país.

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Nombres para agregar pudo haber y varios más, pero por ahora en Santiago Wanderers aplauden a quienes recibieron el llamado de Chile. Los campeones de la Copa Libertadores Sub 20 siguen disfrutando de lo hecho en Ecuador, en la que será una de las páginas más importantes de sus nacientes carreras.

¿Cuándo y a qué hora juega Santiago Wanderers?

Santiago Wanderers espera por el regreso de la Sub 20 antes de trabajar en su próximo duelo en la Primera B. El sábado 28 de marzo desde las 18:00 horas los Caturros viajan al sur para visitar a Deportes Puerto Montt.

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En resumen, Santiago Wanderers…

Sabor agridulce en la nómina: Pese a la histórica obtención de la Copa Libertadores Sub-20 tras vencer a Flamengo, existe un debate abierto por la escasa representación de Santiago Wanderers en la Selección Chilena. De todo el plantel campeón de América, el cuerpo técnico liderado por Nicolás Córdova y Sebastián Miranda solo citó a cuatro futbolistas para el microciclo que inicia este 29 de marzo.

Pese a la histórica obtención de la tras vencer a Flamengo, existe un debate abierto por la escasa representación de Santiago Wanderers en la Selección Chilena. De todo el plantel campeón de América, el cuerpo técnico liderado por Nicolás Córdova y Sebastián Miranda solo citó a para el microciclo que inicia este 29 de marzo. Los elegidos del “Decano”: Los cuatro jugadores que representarán al campeón continental en Juan Pinto Durán son el defensor Cristopher Valenzuela (18 años), el mediocampista Cristóbal Villarroel (19 años), el delantero Vicente Vargas (19 años) y el gran héroe de la final, el extremo Ignacio Flores (19 años), quien llega con el impulso anímico de haber anotado el penal del título.

Los cuatro jugadores que representarán al campeón continental en Juan Pinto Durán son el defensor (18 años), el mediocampista (19 años), el delantero (19 años) y el gran héroe de la final, el extremo (19 años), quien llega con el impulso anímico de haber anotado el penal del título. Proyección y ausencias notables: Aunque el club celebra estos llamados, queda la sensación de que figuras clave de la gesta en Ecuador quedaron fuera del proceso nacional. Este microciclo será fundamental para que la base del Wanderers campeón demuestre que puede trasladar su éxito internacional al esquema de la selección, buscando consolidarse como el recambio real del fútbol chileno para los desafíos de 2026.

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