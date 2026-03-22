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Libertadores Sub 20

“Wanderers tiene la hinchada más grande de Chile”: la emoción de Vargas tras ganar la Libertadores

Los Caturros vencieron a Flamengo y conquistaron América a nivel Sub 20. Delirio total en el plantel.

Por César Vásquez

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Wanderers logró la Copa Libertadores Sub 20.
© InstagramWanderers logró la Copa Libertadores Sub 20.

Santiago Wanderers logró un momento histórico y alcanzó la final de la Copa Libertadores Sub 20 tras vencer a Flamengo. Sebastián Vargas demostró toda su felicidad.

Los Caturros hicieron una extraordinaria campaña en el torneo juvenil y luego de vencer a Palmeiras en la semifinal, sabían que quedarse con el título no sería fácil. Sin embargo, sacaron toda la pachorra del puerto y derrotaron al Mengao para dar la vuelta olímpica.

El héroe de Wanderers

Flamengo vencía a Santiago Wanderers y parecía que la Copa Libertadores Sub 20 se iba a Río de Janeiro, pero en el 89′ apareció Sebastián Vargas para poner el 1-1 y mandar todo a los penales. Desde los 12 pasos, los de Valparaíso fueron más precisos para terminar como campeones.

Minuto a minuto: Santiago Wanderers vs Flamengo en la final de la Copa Libertadores Sub 20

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En medio de los festejos, uno de los que más abrazos recibió fue el propio Vargas. Su gol le dio vida a los dirigidos por Felipe Salinas cuando más lo necesitaban. El joven jugador no pudo esconder su emoción ante la transmisión oficial.

Nosotros siempre supimos que somos grandes, que somos capaces de todo. Veníamos con la ilusión desde el principio y sabemos lo que representa esta institución“, indicó Sebastián Vargas.

Sobre el apoyo que recibieron durante la campaña, el jugador solo tuvo agradecimiento para la gente. “Es impresionante, un sueño desde niño y que gracias a Dios se nos dio. Wanderers es la hinchada más grande de todo Chile y de todo el mundo. Muchas gracias a todos y vamos a celebrar ahora“, cerró Vargas.

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Los jóvenes de Santiago Wanderers escribieron un lindo capítulo para la historia de los Caturros. Todo Valparaíso es una fiesta gracias a los dirigidos por Felipe Salinas, quienes serán recibidos como héroes en su regreso al puerto principal.

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