Carepato se puso en modo Copa del Mundo y, con nostalgia, recordó los años de éxitos en Brasil 2014 y la Copa América posterior.

Mientras ya se disputa el Mundial 2026, desde Chile lamentablemente una vez más lo vemos por TV. Marcelo Díaz tomó la palabra sobre la ausencia de la Roja, que desde el 2014 no disputa una Copa del Mundo.

“Me pone muy orgulloso ver esos partidos, donde estuvimos, ver la trascendencia que tuvo ese Mundial (2014, en Brasil) y escuchar los himnos en videos que están guardados”, dijo ante el micrófono de RedGol.

Y como Carepato siempre ha sido frontal a la hora de decir las cosas, no dudó en comparar ese exitoso proceso con el top del fútbol chileno en la historia. Los dichos del jugador de U de Chile llegan en medio de la crisis de la actual Roja.

Video: Marcelo Díaz y el mejor Chile histórico

Marcelo Díaz recordó con emoción y nostalgia a la selección chilena de la Generación Dorada. Dirigidos en ese entonces por Jorge Sampaoli, Carepato repasó el gran nivel en el Mundial 2014.

Marcelo Díaz en el año 2014, jugando por Chile /Photosport

“Jugábamos casi todos en el extranjero, teníamos una camada muy buena de jugadores. Había un entrenador muy bueno también, se juntaron muchas cosas que hicieron que Chile pudiera jugar un Mundial e ir a competirlo, porque así fue”, recordó.

Finalmente, el ídolo de la U no dudó en poner a ese equipo por sobre todos los demás que han representado a la Roja. Díaz recordó que en Brasil 2014 “nos quedamos lamentablemente afuera por penales, pero hicimos una muy buena Copa”.

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“Se juntó toda la generación, se metió a la juguera y resultó, para mí, la mejor generación de fútbol chileno en la historia”, cerró el hombre de U de Chile, uno de los pocos que aún sigue jugando de ese exitoso grupo.

Video: los dichos de Carepato