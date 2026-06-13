El cuadro de las franjas y las estrellas consiguió un triunfo apabullante ante Paraguay. Balogun fue la gran figura.

Pocos pensaban una goleada tan tremenda de Estados Unidos sobre Paraguay en el Mundial 2026. Sin embargo, el partido inicial del Team US, terminó en una exhibición categórica sobre los sudamericanos.

En ese sentido, hay que poner la mirada sobre uno de los jugadores destacados en la jornada del viernes. Se trata de Folarin Balogun, delantero que anotó dos tantos para Estados Unidos y rompió con una racha de 96 años en los que el cuadro de la franja y las estrellas no había tenido un jugador que marcase un doblete.

Lo extraño no se detiene en la larga cantidad de años en los que un jugador no marcó dos goles en un mismo partido de Estados Unidos. Lo que hace aún más raro todo, es que Folarin Balogun es gringo de casualidad.

ver también El atlas más completo del Mundial 2026: selecciones, grupos, calendario, anécdotas y mucho más

La historia del jugador que llegó a ser estadounidense de casualidad

Es como para una historia de Hollywood. Folarin Balogun tiene padres nigerianos, residentes en Inglaterra. Su madre, con siete meses y algo de embarazo, visitó a parientes en Brooklyn, en 2001, y cuando intentó volver a Gran Bretaña, le impidieron viajar en el avión.

Resulta que su embarazo estaba demasiado avanzado, por lo que la madre del ahora goleador de Estados Unidos (y, por el momento, del Mundial) no fue autorizada a abordar el avión. A los pocos días, tuvo a Balogun.

El golazo de Balogun | Getty Images

El resto de su vida, sin embargo, estuvo ajena a los Estados Unidos. Balogun vivió en Inglaterra, se probó en el Arsenal y desde pequeño que tuvo atada la pelota a los pies. Los norteamericanos, al enterarse de su nacimiento en tierras del Tío Sam, lo invitaron a partidos de la NBA y la NFL con tal de convencerlo de que jugara para las franjas y las estrellas. Finalmente, accedió. Y ahora es histórico.

En resumen…

Folarin Balogun anotó dos goles en la goleada de Estados Unidos sobre Paraguay.

anotó en la goleada de Estados Unidos sobre Paraguay. El delantero rompió una racha de 96 años sin dobletes en la selección estadounidense.

sin dobletes en la selección estadounidense. Balogun nació en Brooklyn en 2001 porque a su madre embarazada le prohibieron volar.