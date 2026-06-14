La modelo se transformó en la gran atracción de la ciudad norteña. Firmó autógrafos y hasta hicieron fila para sacarse fotos con ella.

Alexandra Litvinova sorprendió en sus redes sociales con su visita a Tocopilla. La modelo acompañó a Alexis Sánchez y recibió el cariño de los chilenos que hicieron fila para pedirle fotos y hasta autógrafos.

La influencia ya había mostrado parte de su visita a Chile, donde conoció los campos que tiene Alexis en la zona central. Incluso ocupó ropa de la selección que le entregó el delantero.

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Pero ahora la pareja acompañados por su pequeña hija Bela, visitaron Tocopilla, la tierra que formó al “Niño Maravilla”. Lo que fue toda una atracción para Litninova.

Es que la pareja del Bicampeón de América se acostumbró de inmediato al norte del país. Lo primero que destacó fue la flora y fauna de Tocopilla. Luego compartió con la familia de Alexis y hasta probó las micheladas.

Alexandra fue a ver una de las tantas pichangas de Alexis Sánchez

Luego acompañó al delantero a una de sus tantas pichangas en el Norte. Pero en esta ocasión la gran figura fue Alexandra Litvinova. A tal punto que hacían fila para sacarse fotografías con la modelo, y hasta le pidieron autógrafos, en nada menos que el álbum del Mundial.

Alexandra revolucionó Tocopilla y sus fans hicieron fila para pedirle fotos

“Si quieres sentirte famosa, ve a Tocopilla”, comentó Alexandra. “No estaba preparada para esto”, agregó con emojis de sorpresa ante el cariño de la gente en Tocopilla.

Incluso firmó autógrafos y lo hizo en el álbum del Mundial

¿Dónde jugará Alexis Sánchez?

Mientras disfruta de sus merecidas vacaciones, Alexis Sánchez empieza a definir lo que será su futuro en Europa.

El delantero recalcó que su deseo es seguir en el viejo continente, por lo que descartó la opción de llegar a la U. Ahora resta definir si continuará en Sevilla o buscará nuevos rumbos a sus 37 años.