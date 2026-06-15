El Niño Maravilla sorprende a todos al negociar su continuidad con los Blanquirrojos, aunque con una particular petición de parte del club. Se espera un acuerdo en los próximos días.

Alexis Sánchez y Sevilla pueden seguir juntos para la temporada 2025/26 si es que las negociaciones llegan a buen puerto. El Niño Maravilla está trabajando en su renovación con los Blanquirrojos, aunque con dos particulares condiciones.

Si bien la temporada no fue la mejor de todas, el tocopillano se hizo notar con goles y asistencias para evitar que el club se fuera al descenso en La Liga. Terminando su vínculo a finales de junio, no eran pocos los que lo veían más afuera que adentro del equipo, pero su nivel hizo cambiar de opinión a la dirigencia.

Días atrás el nuevo director deportivo del club, José Ignacio Navarro, reveló que están buscando estirar la aventura del chileno en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Eso sí, con la idea de que el jugador entienda que ya no está para disputar 90 minutos, lo que impacta en sus ganas y hasta en su sueldo.

Sevilla pide a Alexis Sánchez entender su momento para renovarle contrato: menos sueldo y minutos

Si bien sonaba como carta en la U de Chile, lo cierto es que Alexis Sánchez quiere seguir compitiendo entre los mejores. El Niño Maravilla negocia su renovación en el Sevilla para la temporada 2026/27, con una petición de parte del club.

Alexis Sánchez puede estirar su aventura en Sevilla, aunque bajo nuevas condiciones. Foto: Sevilla.

Según informó El Desmarque, las conversaciones que ha mantenido el delantero con los Blanquirrojos se reducen a dos condiciones claras. La primera es que “se quedará si mantiene el bajo salario con el que llegó”, detalla el citado medio. Este monto bordea los 4 millones de euros anuales (345 millones de pesos chilenos).

Pero más allá del dinero, es la segunda petición la que más complica a Alexis Sánchez. Esto, ya que le piden que acepte que “su rol es el de salir en los minutos finales para, con su calidad, resolver partidos atascados“.

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De hecho, el citado medio enfatiza en que ha sido este punto el que ha generado más dudas en Alexis Sánchez. “Como tantos jugadores de máxima calidad, es casi más difícil convencerle de lo segundo que de lo tercero”, señalaron.

Habrá que esperar para ver cómo es que termina esta teleserie y así saber si es que el delantero seguirá compitiendo en Europa. Su deseo es mantenerse en la élite por lo menos un año más antes de pensar en un retorno a Chile.

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Alexis Sánchez disfruta de sus vacaciones mientras negocia su continuidad con el Sevilla. El Niño Maravilla puede extender su estadía en los Blanquirrojos, pero asumiendo que ya no está para jugar 90 minutos.

Los números de Alexis Sánchez en Sevilla

Alexis Sánchez busca renovar con el Sevilla, donde logró disputar un total de 30 partidos oficiales en la temporada 2025/26. En ellos aportó con 4 goles y 2 asistencias en los 1.400 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

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En resumen, Alexis Sánchez y Sevilla