El zurdo de origen canadiense tuvo debut negativo en el certamen sobre césped que se juega en Queen's, previo a su arribo a Wimbledon.

El comienzo de la temporada de pasto para el tenista chileno Alejandro Tabilo fue de la peor manera. En su estreno en el ATP 500 de Londres, el número 31 del mundo cayó de manera sorpresiva ante el australiano Rinky Hijikata (104°), proveniente de la qualy.

El encuentro apenas duró una hora y cinco minutos de juego, donde el zurdo de origen canadiense no se encontró con su juego. En el primer set sufrió dos quiebres de servicio y cayó por 6-2. Mientras que en el segundo, un break en el quinto game fue suficiente para la derrota final por 6-4.

Por el momento, Tabilo no sufrirá una caída en el ranking ATP, mas podría ser alcanzado por dos rivales que actualmente siguen en Londres, como francés Ugo Humbert y el peruano Ignacio Buse. Esto en la previa al Grand Slam de Wimbledon.

ver también El buen ranking de Alejandro Tabilo tras su participación en Roland Garros

¿Qué viene ahora para Alejandro Tabilo?

Antes de su participación en el tercer torneo grande de la temporada en el tenis mundial, el chileno viajará rumbo a España para disputar el ATP 250 de Mallorca que logró ganar el 2024 y que no participó en el 2025 por un desgarro grado 3 en el recto abdominal derecho.

El certamen en suelo hispano se disputará entre el sábado 20 y sábado 27 de junio, y será el torneo sobre césped previo a Wimbledon para Tabilo, quien buscará sumar puntos para su ranking luego de no participar en la edición del 2025.

En la presente temporada, el récord que tiene Unagi es de 18 triunfos y 14 derrotas, donde obtuvo un título en el Challenger de Aix en Provence, en Francia. Sus ganancias económicas supera el millón de dólares.

En síntesis