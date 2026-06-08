Roland Garros terminó coronando a Alexander Zverev como nuevo monarca. Alejandro Tabilo, mientras tanto, tuvo una buena participación.

Terminó Roland Garros y Alexander Zverev se tituló como el campeón sobre la arcilla francesa. El alemán ganó una dura final ante Fabio Cobolli, con victorias intermitentes en cada ser (6-1; 4-6; 6-4; 6-7; y 6-1).

Y los rendimientos de Roland Garros cambian la posición en el ranking ATP. No solamente para el campeón en la arcilla de París, sino también para los jugadores chilenos, que variaron su posición en el ranking.

Cabe decir, no obstante, que el primer y el segundo lugar del mundo siguen inamovibles. Es decir, pese al triunfo, Zverev sigue mirando desde lejos, en cuanto a puntaje, a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los dos que completan el podio tenístico en la primera y segunda posición.

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¿Y el ranking de los chilenos?

Los chilenos también tuvieron cambios en sus posiciones dentro del ranking ATP, una vez finalizado Roland Garros. De hecho, Alejandro Tabilo alcanzó los octavos de final, por lo que avanzó en la clasificación mundial.

¿En qué puesto se encuentro el chileno-canadiense? Alejandro Tabilo se posicionó en el lugar 31 del ranking ATP, siendo acompañado en este ascenso en la clasificación por su compatriota, Cristian Garin, quien alcanzó el puesto 113.

El resto de los chilenos tuvo menos suerte este lunes y retrocedieron levemente. Tomás Barrios bajó dos puestos y se mantiene como 138° del mundo. Nicolás Jarry bajó nueve puestos y está en el lugar 189°.

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Tabilo tuvo partidazos en París | Getty Images

En resumen…

Alexander Zverev se coronó campeón de Roland Garros tras vencer a Fabio Cobolli.

se coronó campeón de Roland Garros tras vencer a Fabio Cobolli. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se mantuvieron como el primer y segundo del mundo.

y Carlos Alcaraz se mantuvieron como el primer y segundo del mundo. Alejandro Tabilo subió al puesto 31 del ranking ATP tras llegar a octavos.