El alemán está instalado en el partido por el título en París, donde espera ganar el primer Grand Slam de su carrera.

A un paso de la gloria. Así está el número 3 de la ATP, Alexander Zverev, quien espera que este domingo sea el día más importante de su carrera y pueda levantar la copa de Roland Garros.

El alemán clasificó a su tercera final en un major tras vencer al checo Jakub Mensik, y este domingo se verá las caras con el italiano Flavio Cobolli, quien accedió a la lucha por el título sin jugar, tras la baja de Matteo Arnaldi.

“Me siento bien, no he tenido partidos brutalmente largos. Sinceramente siento que podría volver a jugar ahora mismo, así que no habrá diferencia el domingo. Está claro que esta no es la manera en la que quieres que ocurra una semifinal de Grand Slam, pero también vi a Matteo en el vestuario y tenía muy mal aspecto”, dijo Sascha.

ver también El motivo tras el retiro de Matteo Arnaldi de la semifinal de Roland Garros: “Era imposible”

Zverev y lo que no tiene que hacer en la final ante Cobolli en Roland Garros

Alexander Zverev, además, dijo que no quiere repetir los errores ante Dominic Thiem (US Open), Carlos Alcaraz (Roland Garros) y Jannik Sinner (Australian Open), con quienes perdió en las pasadas finales que jugó.

“Creo que es difícil comparar, en 2020 no me veía como favorito. Sinceramente, no veía a nadie como favorito. Ese fue exactamente el momento en el que tenía verdaderos problemas con mi saque y especialmente con el segundo saque”, recordó.

Alexander Zverev va por el título en Roland Garros. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Sabía que mi servicio podía derrumbarse en cualquier momento, esa es una diferencia que ahora sí noto, por suerte para mí. Iba dos sets arriba, tenía un break de ventaja, saqué para ganar el partido y no sucedió. Eso quedó en el pasado y no intento pensar demasiado en ello antes del domingo“, remató.

Alexander Zverev se medirá ante Flavio Cobolli este domingo, en una final inédita de Roland Garros, que además tendrá a un nuevo campeón de Grand Slam en el circuito ATP.

En síntesis

Alexander Zverev clasificó a la final de Roland Garros tras vencer a Jakub Mensik.

clasificó a la final de Roland Garros tras vencer a Jakub Mensik. El tenista alemán disputará el título del Grand Slam este domingo en Francia.

en Francia. El italiano Flavio Cobolli será el rival de Zverev en la final de Roland Garros.

Publicidad

Publicidad