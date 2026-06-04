El ex número 1 del mundo no entiende lo que ocurrió en la derrota del italiano ante Juan Francisco Cerúndolo.

Una de las sorpresas más grandes de los últimos años se dio en la segunda ronda de Roland Garros, cuando el máximo candidato al título, Jannik Sinner, quedó eliminado a manos del argentino Juan Manuel Cerúndulo.

El italiano estaba a cuatro puntos de ganar el partido, pero simplemente se quedó sin fuerzas y cedió ante el transandino, que lo despachó muy temprano. Andre Agassi huele algo raro en todo lo sucedido en París.

El estadounidense, en diálogo con TNT Sports, criticó a Sinner y puso el grito en el cielo, porque cree que hay algo detrás de lo que le pasó al mejor jugador de la temporada.

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Agassi desconfía tras la derrota de Sinner en Roland Garros

El Kid de Las Vegas indicó que algo extraño pasó con Sinner, ya que no entiende cómo un jugador tan preparado se haya visto minimizado físicamente de un momento a otro.

“Sinner quedándose fuera del torneo fue enorme. Hay una diferencia entre estar en forma y estar preparado. No estamos hablando de un jugador que no trabaje duro. No estamos hablando de alguien que no esté físicamente preparado para competir al máximo nivel. Estamos hablando del mejor jugador del planeta en este momento”, señaló el norteamericano.

Andre Agassi se lanzó contra Jannik Sinner. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images for Laver Cup)

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“Por eso me cuesta entender lo ocurrido. El año pasado fue capaz de jugar una final de cinco horas y media y ahora el calor le hizo chocar contra un muro después de una hora y cuarenta y cinco minutos. Hay algo que no encaja ahí. Estuvo a un partido de tener el cuadro completamente abierto para él. Muchos pensábamos que podía llegar muy lejos sin apenas ceder sets”, agregó.

Lo cierto es que Jannik Sinner se quedó eliminado antes de tiempo de Roland Garros, donde este viernes Jakub Mensik vs Alexander Zverev; y Matteo Arnaldi vs Flavio Cobolli buscarán clasificar a la final.

En síntesis

El argentino Juan Manuel Cerúndulo eliminó al italiano Jannik Sinner en Roland Garros .

eliminó al italiano en . El tenista Jannik Sinner quedó fuera de la competencia en la segunda ronda .

quedó fuera de la competencia en la . El extenista Andre Agassi criticó el sorpresivo bajón físico de Sinner en París.

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