La tenista polaca sigue sorprendiendo al mundo y va por el título en el segundo Grand Slam de la temporada.

Cada cierto tiempo se producen sorpresas gigantescas en el deporte mundial. Verdaderos cuentos de hadas que tocan el corazón de los fanáticos. Justamente eso se produjo en Roland Garros.

En el cuadro femenino hay una sorpresa monumental, puesto que la polaca Maja Chwalinska (114ª de la WTA) pasó de jugar las clasificaciones a la final del segundo Grand Slam de la temporada.

La zurda mantiene su tranco perfecto en Bois de Boulogne, y este jueves dio un nuevo golpe en París, porque venció a la Diana Shnaider y se metió en el partido por el título.

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Chwalinska dio muestras de su temple en la arcilla francesa y le ganó en sets corridos a la rusa, por 7-6 (4) y 6-4, para así jugar la final de Roland Garros. Sorpresa total.

Maja Chwalinska va por el título en Roland Garros. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Mirra Andreeva es la otra finalista de Roland Garros

La jugadora que intentará detener el andar perfecto de la polaca es la también rusa Mirra Andreeva, que en el primer turno alcanzó su cupo en la final del Grand Slam francés.

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La eslava tuvo un partido tranquilo y la ganó a la ucraniana Marta Kostyuk por 6-1 y 6-3, en apenas una hora y 17 minutos de partido.

De esta forma, Maja Chwalinska y Mirra Andreeva van por la gloria en Roland Garros, en una final pactada para este sábado 6 de junio en París.