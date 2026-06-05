La Roja tuvo una práctica especial y en la que paró llamativas oncenas para enfrentar a los Lusos. El DT ha dejado claro que tomará la decisión en las próximas horas.

Chile afina los últimos detalles para enfrentar a Portugal y ya tiene posible formación. La Roja tuvo su práctica este viernes, en la que se pudo ver una particular estrategia de parte de Nicolás Córdova.

El técnico ha optado por jugar al misterio y no paró una, sino que dos oncenas en la previa del encuentro. En ella si bien hay varios nombres repartidos entre uno y otro, hay un detalle no menor y que tiene que ver con los que quedan por detrás.

Brayan Cortés, Agustín Arce y Nils Reichmuth son los grandes perjudicados hasta ahora en el Equipo de Todos. Eso sí, con una reunión en las próximas horas para dejar definidos a los once elegidos para chocar con los Lusos.

Misterio por aclarar: la formación que prepara Chile para medirse con Portugal

Nicolás Córdova opta por no dar luces de lo que será la formación de Chile contra Portugal. El técnico probó dos oncenas para el duelo de este sábado 6 de junio desde las 13:45 horas, con varias sorpresas.

Nicolás Córdova juega al misterio con la formación de Chile ante Portugal. Foto: Photosport.

Según reveló el periodista Christopher Brandt en Sportscenter de ESPN, el DT hizo una práctica en la que enfrentó dos equipos. El primero estaba conformado por Thomas Gillier en el arco; Fabián Hormazábal, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en la defensa; Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda en la delantera.

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En ese esquema, Nicolás Córdova fue tratando de darle espacio a una de las caras nuevas de la Roja. Agustín Arce estuvo alternando con los elegidos, aunque todo apunta a que será uno de los fijos en la banca.

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El segundo equipo de Chile también fue un mezclado pero que ratificó el 4-3-3. Este tuvo a Lawrence Vigouroux en el arco; Felipe Faúndez, Igor Lichnovsky, Iván Román y Diego Ulloa en la defensa; Rodrigo Echeverría, Matías Sepúlveda y Lautaro Millán en el mediocampo; Darío Osorio, Iván Morales y Clemente Montes en la delantera.

Quien se quedó alternando este fue Nils Reichmuth, quien seguirá esperando por su oportunidad para sumar minutos. ¿El gran perdedor? Brayan Cortés, quien no fue considerado en ninguno y sigue sin convencer al DT interino del Equipo de Todos.

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Encuesta¿Qué formación de Chile te gusta más para enfrentar a Portugal? ¿Qué formación de Chile te gusta más para enfrentar a Portugal? Ya votaron 0 personas

Chile deja instalado el misterio con su formación para enfrentar a Portugal. La Roja afina detalles para visitar a uno de los firmes candidatos a ganar el Mundial en un desafío ideal para quienes quieren asegurar una camiseta de titular en este proceso.

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Los números de Nicolás Córdova en Chile

Nicolás Córdova se prepara para enfrentar a Portugal con Chile, donde ha logrado dirigir un total de 7 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 3 triunfos, 1 empate y 3 derrotas, con 9 goles a favor y 11 en contra.

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En resumen, la formación de Chile