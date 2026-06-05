Si bien el Indio entrena en Europa, destaparon que los planes que tenía la Roja apuntaban al joven guardameta de Colo Colo. Hubo un pedido especial para llevarlo.

Brayan Cortés hizo su esperado regreso a la selección de Chile y pelea por ganarse una camiseta de titular. El Indio logró hacer su retorno a la Roja, pero más allá de que viajó a Europa lo cierto es que ese no era el plan original.

Pese a que ha tenido un destacado primer semestre con Argentinos Juniors, Nicolás Córdova lo había mantenido al margen. Su aparición en la nómina generó sorpresa y dudas, las que se han ido aclarando de a poco. Tanto, que incluso se conoció que quien iba a usar ese cupo era otro: Gabriel Maureira.

El portero de 19 años y que hoy es titular en Colo Colo era el nombre al que el DT interino de la Roja quería tener en la gira por Europa. Eso sí, todo cambió por un pedido interno para hacer algunas modificaciones.

Brayan Cortés no estaba en los planes: el tercer arquero de Chile es Gabriel Maureira

El regreso de Brayan Cortés a la selección chilena no era algo que Nicolás Córdova estuviera buscando. Si bien lo llamó para los amistosos con Portugal y República Democrática del Congo, lo cierto es que el hombre que quería era otro.

Gabriel Maureira iba a ser convocado a la adulta de Chile, pero optaron por llevarlo al Sub 20 y así le hicieron espacio a Brayan Cortés. Foto: Photosport.

Este viernes en Los Tenores Mañaneros de Radio ADN el periodista David Oyarzún lanzó una bomba desde suelo portugués. “Hoy Cortés es el tercer arquero, es más. Maureira era el tercero, era el que venía con (Lawrence) Vigouroux y (Thomas) Gillier“.

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Fue un pedido que hubo por detrás el que terminó bajando al guardameta albo de la gira por Europa. “Hay una conversación con (Sebastián) Miranda por el partido con Brasil para darle minutos al arquero de Colo Colo. Ahí lo bajan y llaman a Cortés”.

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De hecho, la situación para el Indio parece ser crítica en la selección chilena ante la proyección del canterano albo. “Ayer en la práctica donde hizo fútbol, en ninguno de los dos equipos estuvo considerado. Sobre el final para pelotas detenidas, pero en los minutos que se hicieron nunca estuvo en el equipo A o el B”.

Habrá que esperar para ver si es que Nicolás Córdova confirma esta situación o explica por qué llamó a uno y no al otro. El DT todavía no define al guardameta frente a Portugal, pero todo apunta a que mantendrá a Lawrence Vigouroux.

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Brayan Cortés entrena con Chile pero jugándose una oportunidad de oro para no perder más terreno. Gabriel Maureira está con la Sub 20 trabajando para el partido con Brasil, por lo que será clave ver lo que pasará para los partidos de la fecha FIFA de septiembre.

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Los números de Brayan Cortés esta temporada

Brayan Cortés pelea por un lugar en Chile luego de haber disputado un total de 22 partidos oficiales con Argentinos Juniors. En ellos dejó su arco en cero en 11 ocasiones y recibió 16 goles en los 2.040 minutos que estuvo bajo los tres palos.

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En resumen, Cortés y Maureira en Chile