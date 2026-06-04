El equipo de todos enfrentará al combinado luso este sábado en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.

La selección chilena sigue preparándose para lo que será su primer amistoso en esta fecha FIFA. El rival será la potente Portugal de Cristiano Ronaldo, combinado que se despedirá ante su gente enfrentando a la Roja antes de partir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Para este compromiso Nicolás Córdova ya va perfilando lo que será su formación inicial para verse las cara ante una de las candidatas a realizar en buen cometido en la próxima cita planetaria.

En ese sentido, es en el arco donde destaca la principal novedad en su oncena, ya que se vendría un sorpresivo regreso: el de Brayan Cortés. Al actual meta de Argentinos Juniors le está ganando la pulseada a Lawrence Vigouroux, a quien Córdova ha privilegiado durante su mandato.

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La formación de la selección chilena ante Portugal

El último partido de Cortés en el arco de la Roja se produjo el pasado el 10 de junio de 2025, en la dolorosa derrota por 2-0 ante Bolivia. Esa caída, además de marcar la eliminación de Chile del Mundial, marcó el adiós definitivo de Ricardo Gareca como DT.

Sin embargo, esta no es la única novedad en el equipo. Por ejemplo Felipe Loyola comenzaría como lateral por la derecha, puesto que utilizó en sus primeros años de carrera y en donde ganó notoriedad en Huachipato.

Brayan Cortés estuvo un año sin atajar en la selección chilena. Este sábado, ante Portugal, Nico Córdova alista su regreso. | Foto: Photosport.

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Además, en ofensiva Córdova se la jugará por ir con un solo punta. Ese será Gonzalo Tapia, quien deberá ser bien alimentado por Darío Osorio, Lautaro Millán y Lucas Cepeda, tres que estarán unos metros más atrás en el mediocampo.

Así las cosas, la formación de la Roja para enfrentar a Portugal será con Brayan Cortés en el arco; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román y Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en la zona de la contención; Darío Osorio, Lautaro Millán y Lucas Cepeda unos metros más arriba; Gonzalo Tapia solo en punta.

¿Cuándo juega la selección chilena ante Portugal?

El equipo de todos enfrentará a CR7 y compañía este sábado 6 de junio a las 13:45 (hora de Chile) en el en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.

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En síntesis