Este jugador es el único en la historia de la selección chilena que anotó un gol en dos Mundiales diferentes y cree fervientemente que Lawrence Vigouroux es el mejor situado entre los porteros que Nicolás Córdova tiene considerados para esta fecha FIFA de junio.
Se trata de un icónico lateral izquierdo que le anotó a Honduras en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Y cuatro años más tarde, en Brasil 2014, le hizo un gol a Australia. Sí, más de algún fanático del Equipo de Todos sabrá que esas referencias son para Jean Beausejour.
En el panel de ESPN F360 Chile, Beausejour hizo un análisis profundo de los tres goleros citados para el duelo ante Portugal. Por ahora, el único que disputará Chile, pues el amistoso frente a la República Democrática del Congo fue suspendido por razones sanitarias.
“El 1 es Vigouroux. A día de hoy tenemos la tranquilidad de tener muy buenos arqueros. Por poca distancia me quedo con Vigouroux”, manifestó el Bose, quien puso al golero del Swansea City por delante de Brayan Cortés, quien regresó a las convocatorias tras su buen nivel en Argentinos Juniors.
También por encima de Thomas Gillier, el promisorio meta que milita en el CF Montréal de la Major League Soccer. “Brayan es arquero de selección y llenó el arco de muy buena manera, con personalidad y aplomo después de Claudio Bravo”, opinó el excarrilero del Wigan Athletic y el Birmingham de Inglaterra.
ver también
Giro inesperado: el amistoso de Chile y Congo podría mudarse a este país
Selección chilena: Beausejour se la juega por Vigouroux y le augura titularidad a Gillier
Beausejour cree que Lawrence Vigouroux debe seguir como el primero en la selección chilena. “Ponerlo es darle continuidad y reconoer lo bien que lo ha hecho, pero el arco sigue en disputa”, manifestó el exjugador de Colo Colo y la Universidad de Chile.
“Sobre todo con el nivel de Gillier y Cortés. La diferencia es que Gillier tiene la pole position para la próxima clasificatoria. No esta, la siguiente”, aseguró Bose sobre el guardavalla surgido en las inferiores de Universidad Católica, quien tiene apenas 22 años.
Aunque le puso un requisito más para ser el primero asegurado. “Si le da continuidad y regularidad a su carrera y le agrega un paso adelante en nivel, debiese ser el 1 de Chile por un tema etario. Pero hoy el 1 es Vigouroux”, sentenció Beausejour.
ver también
Thomas Gillier se derrite cuando le preguntan sobre Claudio Bravo: “Una figura de admiración”