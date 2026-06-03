Selección de Portugal se rinde ante Arturo Vidal: “Loco, pero cae bien”

En está ocasión fue Nelson Semedo el que destacó al King por su entrega y recalcó que será un examen importante enfrentar a Chile.

La selección chilena ya está en Europa para disputar la última fecha FIFA antes del Mundial. El elenco dirigido por Nicolás Córdova se mide ante Portugal en lo que será el último enfrentamiento antes de comenzar el máximo torneo de selecciones.

Un partido que en Portugal se toman sus precauciones, por más que sea un amistoso en el Estadio Nacional do Jamor. Así lo enfatizó Nelson Semedo que destacó a la Roja más allá de que no pudo clasificar a este Mundial.

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“La verdad es que Chile siempre ha tenido buenos equipos y me sorprendió que no clasificaran para el torneo”, indicó el lateral del Fenerbahce.

“Esperamos un partido difícil contra un equipo muy intenso. Siempre hay una motivación extra para ganar cuando juegas contra Portugal. Esperamos un buen partido”, recalcó el futbolista que pelea por el puesto de titular con Joao Cancelo.

Figura de Portugal recuerda a Arturo Vidal: “Loco, pero buena persona”

Tras ello, Nelson Semedo también tuvo palabras para recordar a Arturo Vidal. Con el volante nacional compartió en el Barcelona y mantuvo un lazo que va más allá del fútbol.

Nelson Semedo compartió con Arturo Vidal en el Barcelona (Photo by Rafael Marchante/Pool via Getty Images)

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Lo que reveló ante la consulta de Kenotrotamundos Skechers Fútbol, el enviado especial de Redgol. “Todos conocemos a la selección chilena, sabemos que tienen un muy buen equipo. Sabemos que juegan con intensidad”, destacó el lateral.

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“Tengo mucho que decir sobre Arturo Vidal. Es alguien que me cae muy bien, un poco loco. Como jugador, ya había demostrado lo bueno que era. Como persona, la gente no se da cuenta de lo bueno que es. Le mando mis saludos”, sentenció el futbolista que agradeció los años compartidos junto con la figura de Colo Colo.

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En resumen:

El técnico Nicolás Córdova dirige a la selección chilena en su gira por Europa.

El futbolista Nelson Semedo destacó la intensidad de Chile y recordó a Arturo Vidal.

Chile enfrentará a Portugal en el último partido amistoso antes del inicio del Mundial.