¡Se supo todo! Nelson Semedo revela la razón por la que Arturo Vidal se fue de Barcelona

El pasado 22 de septiembre, el Inter de Milán confirmó la llegada de Arturo Vidal. El King dejó el Barcelona luego de perder la lucha por el título de La Liga ante el Real Madrid y una goleada histórica ante el Bayern Múnich en la Champions League, poniendo fin a dos años de vínculo.

El volante de la Roja partió de los blaugranas junto a varios nombres, como los de Iván Rakitic, Luis Suárez y Nelson Semedo. Este último ofreció una entrevista a Yahoo Sports, en la que reveló las razones por las que tanto él como el chileno dijeron adiós.

Hoy defendiendo la camiseta del Wolverhampton, el portugués recordó cómo fueron sus últimos días en el Barcelona y la forma en que se decidió su salida. "Me explicaron que tenían algunos problemas económicos y que yo era uno de los jugadores que podía ir a darle dinero al club", lanzó.

Arturo Vidal y Luis Suárez fueron parte de los jugadores que dejaron el Barcelona. Foto: Getty Images

Fue ahí que Semedo confirmó que los culé decidieron hacer caja con el King, además de otros de sus compañeros. "Había muchos otros en mi posición. (Luis) Suárez, (Arturo) Vidal e Ivan Rakitić. Con esto ahora (pandemia del covid-19), todos los clubes tienen problemas financieros".

El defensor no se quedó ahí y explicó cómo fue que el coronavirus afectó fuertemente al equipo blaugrana. "Todos los clubes no son tan fuertes económicamente porque no tienen seguidores en el estadio. En Barcelona, la gente ni siquiera podía entrar al museo".

Eso sí, Semedo valoró que tras ello pudo llegar a la Premier League. "En el fútbol puede pasar de todo, pero me sorprendió un poco que me dejaran ir. Fue una muy buena decisión unirme a los Wolves y no tuve que pensarlo dos veces".

Arturo Vidal se fue en medio de críticas de Barcelona, pero nuevamente se transformó en protagonista y ahora marcha como líder de la Serie A junto a Inter de Milán.