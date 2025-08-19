Universidad Católica estrenará su estadio Claro Arena esta semana. Primero lo hará el elenco femenino este miércoles, ante Santiago Morning, mientras que el sábado jugará el elenco masculino ante Unión Española.

Un estreno que los hinchas esperaban hace mucho tiempo. Las obras tardaron más de lo esperado y salieron, además, bastante caras. Si bien en Cruzados estimaban la inversión inicial en poco más de 31 mil millones de pesos, el costo se elevó en casi un 70%.

“Los costos del estadio hoy están estimados en más de 50 mil millones más IVA. Ese es el costo que tenemos a la fecha, por lo que se nos arrancaron algo los números respecto a las estimaciones originales”, señaló el gerente Juan Pablo Pareja en marzo. Es decir, sin IVA, 50 millones de dólares aproximadamente.

De esta manera San Carlos de Apoquindo cuenta hoy con un recinto moderno para 20 mil espectadores, de primer nivel y que no se usará solamente para el fútbol, ya que hay muchos conciertos agendados. El primero de ellos el de Lionel Richie, el 7 de septiembre.

El estadio de San Carlos se inaugura esta semana

¿Cuánto costó el estadio del Barcelona?

Barcelona no puede aún estrenar su remozado Spotify Camp Nou pues necesita los permisos del ayuntamiento, algo parecido a lo que sufrió Universidad Católica hace algunas semanas para habilitar su estadio.

El monstruoso estadio nuevo de Barcelona

El nuevo recinto en la ciudad catalana tiene espacio para 105 mil espectadores y llevan dos años remodelándolo, por lo que han debido jugar en Montjuic.

Si están cerca de reinaugurarlo, es por la gran cantidad de dinero que se invirtió. Se estima que fueron 1.450 millones de euros, es decir 30 veces más que lo que se gastó en el estadio de la Católica.

El costo, eso sí, incluye más que solamente el coliseo central. Se modernizaron las instalaciones adyacentes en Les Corts, incluyendo el Mini Estadi y el Palau Blaugrana.

La idea del Barcelona era inaugurarlo a fines de agosto, pero los tiempos se acortan y no saben si podrán estrenarlo en esa fecha. Si no logran tener los permisos a tiempo, deberán jugar toda la primera fase de Champions League en Montjuic.

