El duelo entre Everton y U. Católica tuvo un escandaloso final. Cuando se jugaban los descuentos, y los cruzados se imponían gracias a un triplete de Fernando Zampedri, hinchas ruleteros ingresaron a la cancha e increparon a sus jugadores, obligando a finalizar el partido.

Manuel Vergara, árbitro del encuentro, dijo por altoparlante: “Se suspende la reanudación del juego y nos vamos a camarines“.

Ahora, la ANFP publicó su informe arbitral. “En el minuto 90+5′, desde el sector Galería Norte, donde se encuentra la barra de Everton, una gran cantidad de hinchas saltaron la reja perimetral e ingresaron al terreno de juego, invadiéndolo y enfrentándose a golpes de puño con la seguridad privada“, documentó el juez.

“Las personas en cuestión continuaron desplazándose hacia el campo de juego, donde se encontraban los jugadores y cuerpo técnico del club Everton, a quienes encararon de manera exaltada“, complementó.

Árbitro explica la suspensión de Everton-U. Católica

“Cabe señalar que tan pronto se advirtió el inicio de la invasión por parte de los hinchas, siguiendo los protocolos vigentes el cuerpo arbitral indicó a ambos equipos que debían retirarse del terreno de juego y dirigirse hacia la zona de seguridad del estadio“, sumó Manuel Vergara.

“Se determinó finalizar el partido debido a que no era posible garantizar las condiciones de seguridad para que el encuentro pudiera terminarse en los segundos que quedaba por reanudar, disponiéndose que ambos equipos y cuerpo arbitral se retiraran hacia la zona segura en camarines”, cerró.