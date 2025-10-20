Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

La declaración de Everton tras invasión de barristas y apriete a jugadores

Everton emitió un comunicado tras lo ocurrido en el Estadio Sausalito. Además, Mauricio Larriera, entrenador del equipo, habló.

Por Javiera García L.

Vergonzosa imagen del partido entre Everton y U. Católica
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTVergonzosa imagen del partido entre Everton y U. Católica

Un nuevo escándalo sacude al fútbol chileno. En los descuentos del duelo entre Everton y U. Católica, donde los cruzados se imponían gracias a un triplete de Fernando Zampedri, hinchas locales invadieron la cancha del Estadio Sausalito y obligaron a terminar el encuentro.

La imagen fue preocupante. Los barristas ingresaron a encarar a los jugadores del conjunto viñamarino, que está a dos puntos de la zona de descenso, y se pelearon con guardias de seguridad. Carabineros tuvo que ingresar para calmar la situación en la cancha.

Más tarde, los ruleteros se manifestaron: “Everton expresa su profunda condena por los graves incidentes ocurridos al término del encuentro ante U. Católica. Nos ponemos a disposición de las autoridades para entregar todos los antecedentes y colaborar en la sanción de los responsables“.

Estos actos aislados de un grupo minoritario no representan los valores de la
familia evertoniana“, dijeron desde Viña del Mar, donde sumaron: “Reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la seguridad de hinchas, jugadores y todo el entorno del fútbol“.

Tweet placeholder
Terrible: barristas de Everton invaden la cancha, agreden a jugadores y finalizan duelo ante U Católica

ver también

Terrible: barristas de Everton invaden la cancha, agreden a jugadores y finalizan duelo ante U Católica

La palabra del DT de Everton tras el escándalo

Por su lado, el DT de Everton, Mauricio Larriera, manifestó: “Me duele. Soy responsable. La barra le canta a los jugadores y no, yo soy el primer jugador. Aparte fui futbolista, me tocó jugar más instancias como estas que salir campeón, y me duele“.

Publicidad

Le cantan a los futbolistas que yo veo día a día. Me uno a ellos en intentar sacar esto adelante. Tenemos que seguir buscando en la caja de herramientas todo lo que sea posible para optimizar los recursos que tenemos, ir a La Cisterna (viernes 24 contra Palestino) y buscar los puntos”, cerró.

Lee también
Mientras Colo Colo pagó 1.2 millones por Rodríguez, esto cuesta Zabiri
Colo Colo

Mientras Colo Colo pagó 1.2 millones por Rodríguez, esto cuesta Zabiri

Árbitro denuncia a jugador de Iquique por insultar a hinchas: "Cag..."
Chile

Árbitro denuncia a jugador de Iquique por insultar a hinchas: "Cag..."

La burla del crack de Marruecos contra Argentina que da la vuelta al mundo
Internacional

La burla del crack de Marruecos contra Argentina que da la vuelta al mundo

Marruecos deja en ridículo a Argentina por video festejando antes de la final
Internacional

Marruecos deja en ridículo a Argentina por video festejando antes de la final

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo