Los tatuajes son un atractivo importante en los jugadores de fútbol, donde en Universidad de Chile no han quedado al margen de esta explosión artística en los cuerpos con un protagonista especial: Ricardo Reyes.

En su cuenta de Instagram personal @tintaylealtad, además la de @udechiletatuajes, Ricardo, el tatuador chileno de 36 años, ha publicado sus impresionantes trabajos, especialmente con jugadores de la U, club del cual también es un fanático.

Sin duda uno de los que más llamó la atención fue el escudo de la U que tiene Marcelo Díaz en el corazón, pero con el que se hizo viral fue con el último trabajo con el gran Charles Aránguiz.

Fue en el triunfo ante Everton, en el estadio Santa Laura, que el Príncipe regaló su camiseta a un niño, en el momento justo que dejó ver por primera vez públicamente un impresionante trabajo que hizo con Ricardo, con un gigantesco león en su espalda.

Charles Aránguiz había pedido privacidad, por lo mismo no hubo fotos en la sesión, aunque luego él mismo lo mostró a los hinchas en el estadio quienes tomaron esta foto.

ver también El más bullanguero: el nuevo tatuaje de Charles Aránguiz que enloquece a hinchas de U. de Chile

La historia del tatuaje de Charles Aránguiz

Ricardo Reyes conversó con Redgol, donde contó la gran cantidad de tatuajes que ha realizado a los jugadores de Universidad de Chile, quienes lo llaman o se comunican con él por sus redes sociales, tal como pasó con Charles Aránguiz.

Publicidad

Publicidad

“De la nada me empezó a seguir el Charles. Una vez lo vi en el CDA y le hablé, que me había agregado. Conversamos y con el paso del tiempo me habló, agarró confianza y me habló otra vez. Después de eso coordinamos, fui al CDA a tomar fotos, pero me dijo que era bien reservado, que quería ir a mi casa pero solo, que era algo privado para él“, explicó.

Por lo mismo, se respeto la voluntad del Príncipe a la hora de compartir el trabajo por lo que no hubo fotos para redes sociales, aunque quien finalmente decidió mostrarlo a toda la hinchada esa tarde en Santa Laura fue el mismo volante, lo que produjo mucha emoción en Reyes.

“Llegó el día, estuvimos como 5 horas y quedó conforme con el trabajo, que era grande. Charles para mi es un ídolo, es importante en la U y para los hinchas por todo lo que ha dado y por cómo la moja siempre y con toda su popularidad tuve la suerte de tatuarlo en su mejor momento”, destacó.

Publicidad

Publicidad

Charles Aránguiz se tomó esta foto con Ricardo Reyes tras terminar su tatuaje.

Se transformó en el tatuador de los jugadores de la U

Ricardo Reyes cuenta que lleva 16 años tatuando, que es lo que se dedica a tiempo completo, incluso recordando un pasado como gran seguidor de la U: “Lo más llamativo es que el 80% de mi público es gracias a la U. Llegan solo porque tatué a los jugadores y a mi me dan trabajo, pero tengo que hacer la pega bien para que les guste”.

“Todo comenzó con el Chelo Díaz, él me contactó porque vio como me quedaban los chunchos y, aparte, era de la U. No es confiable si te lo hace un loco de otro equipo. Le gustó, coordinamos, él estaba en Racing cuando se tatuó la insignia”, recuerda.

Publicidad

Publicidad

Marcelo Díaz se tatuó cuando estaba en Racing la insignia de U de Chile.

Fue así como pasaron jugadores como Toño Díaz, quien es un cercano a la familia de Eduardo Pollito Arancibia, a quien Ricardo Reyes ha tatuado y también a varios miembros de su familia como su hijo y hasta a Francisco Arancibia, quien pasó por la U y actualmente está en Perú.

Por lo mismo, Antonio Díaz se sumó a la lista de los jugadores tatuados y asegura que hay varios que van por el mismo camino, sólo queda una charla: “El Chelo Morales, Maxi Guerrero, Nico Guerra y Calderón me empezaron a seguir, porque le vieron el trabajo de los tatuajes al Toño Díaz”.

Publicidad

Publicidad

“Nico Guerra me llamó para tatuarse, pero todavía no se ha dado. Luego de eso fue con Agustín Arce, el de la Sub 20 que estaba a préstamo en Limache, no sé quién lo recomendó, yo creo que vio el de Charles, fue el primer tatuaje y era importante que confiara los cabros. Por ejemplo, Antonio Díaz también fue el primero y este cabro se hizo una manga entera de una”, recordó.

A la izquierda el tatuaje de Antonio Díaz y a la derecha de Agustín Arce.

Una vida de fútbol y de arte con la U

Para Ricardo Reyes ha tenido una gran historia como hincha de Universidad de Chile, pero sin duda fue su arte y profesionalismo con los tatuajes lo que le abrió otras puertas azules.

Publicidad

Publicidad

“Después de Charles, que dejó la cola, hay gente que viene a tatuarse solo porque lo tatué a él y preguntan cuánto sale el mismo. Yo subí solo una foto con él, no el tatuaje y fue viral. Cuando lo mostró en el estadio todos quedaron locos porque se hizo una hueá grande, aguantó caleta era grande. Ese tatuaje fue importante porque Charles es muy reservado y confió en mi pega, yo no lo busqué, él llegó por recomendación”, detalla.

“Tatuar a los jugadores ha sido importante, la viví como hincha, ahora estoy más reservado, tengo prioridades, pero sigo siendo azul. Entonces para mi tatuarlos es importante porque lo vivo como hincha, es la raja. También a las chiquillas del femenino a la Fernanda Pinilla, la Monse, me siguen muchas del femenino“.

La familia del Pollo Arancibia lo ha recibido, donde ha tatuado a amigos y familiares. Allá conoció a Antonio Díaz quien se sumó a la lista de jugadores tatuados.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, adelanta un sueño que tiene con sus tatuajes en Universidad de Chile: “Espero que sean muchos más con el tiempo. Me imagino a un Johnny Herrera, Diego Rivarola, jugadores íconos de a U. Imagina un Osvaldo González, Pepe Rojas, jugadores de ese tiempo que son mis ídolos”, finalizó.