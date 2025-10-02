Mes de octubre y con la mente puesta en ganar la Copa Sudamericana, U de Chile alista los últimos meses de su temporada 2025. Y ya lejos del título de la Liga de Primera, avisan novedades en cuanto al plantel del próximo año.

El periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, reveló en el programa Pelota Parada los cuatro nombres que están “listos” y muy cerca de partir del club. Esto, ya sea por ofertas y también por bajo rendimiento (préstamo).

El primero de ellos es Antonio Díaz, el ex lateral de O’Higgins. Según el periodista que cubre a la U, por su pocos minutos “al final de la temporada verán si parte a préstamo. Pudo irse a mitad de año y quiso quedarse. Será analizado a fin de temporada”.

Assadi ya tiene sondeos concretos en U de Chile

Marcelo Díaz, periodista de TNT Sports, dio el spoiler de los jugadores de U de Chile que están con pie y medio fuera del equipo a fin de año. Tras el caso de Antonio Díaz, Lucas Assadi y Franco Calderón fueron los siguientes en la lista del comunicador.

“Calderon y Assadi, aún no a nivel de club que llamen pidiéndolos, pero sí a nivel de representantes y sondeos. Calderon en carpeta del fútbol argentino, el pase es de la U por 1 millón y medio de dólares para que deje el club”, avisó Díaz.

En el caso de Lucas Assadi, el comunicador de TNT Sports reveló que “sí o sí tendrá ofertas para salir. Está visto desde España, Brasil y Argentina. Es un jugador que desde julio en adelante es otro y es muy visto afuera”.

Finalmente, el último en la lista es Leandro Fernández, que según Marcelo Díaz, “no lo ha pasado bien ni está acostumbrado a esta situación (suplencia). Podría él evaluar su continuidad pese a que tiene contrato hasta diciembre del proximo año. Conversará con la dirigencia”.

