Universidad de Chile tiene por delante la tarea de renovar a varios de sus principales jugadores pensando en la temporada 2026. La idea en los azules es mantener la base que ha sido competitiva de la mano de Gustavo Álvarez y por lo mismo el mantener los pilares es clave.

Uno de ellos es Fabián Hormazábal, quien junto a referentes como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, termina contrato en diciembre tras ser una de las principales figuras del equipo en estos últimos dos años.

Si bien las conversaciones entre ambas parte ya están iniciadas, lo cierto es que el futuro en torno al jugador es todavía dudoso. Por lo mismo, en el medio ya hay voces que apuntan a que la U debe hacer un esfuerzo para la renovación sea una realidad.

“Ha sido uno de sus mejores en esta temporada”

Así mismo lo siente Carlos Villanueva, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports aseguró que “lo digo yo poniéndome en el caso de estar dentro de Universidad de Chile, yo haría todo lo posible para que se quede. Ha sido uno de sus mejores jugadores esta temporada, por la banda derecha también jugó con la selección”.

“Él como jugador obviamente me imagino que pretende ir a jugar al extranjero. Ya tiene 29 años, entonces hoy es el momento. Está terminando contrato, también tendría la posibilidad de salir libre, que muchas veces se complican estas transferencias porque hay montos muy altos entre clubes, y al salir libre solo deben negociar el contrato del jugador involucrado”, agregó.

Fabián Hormazábal ha sido uno de los mejores jugadores de Universidad de Chile entre el 2024 y 2025. | Foto: Photosport.

Para cerrar, el ex volante afirmó que “si tengo que dar un orden de prioridad, me la jugaría toda por Aránguiz, número uno, después Hormazábal y luego Marcelo Díaz, que ha perdido espacio en el equipo titular”.

Cabe recordar que a inicios de año Hormazábal estuvo en la mira de Newell’s y Lanús para partir a Argentina. Finalmente ambas operaciones quedaron en nada y el ex O’Higgins continuó en la U.

Los números de Fabián Hormazábal en Universidad de Chile

Desde su arribo al club el jugador de 29 años ha disputado un total de 69 compromisos, siendo 46 por la Liga de Primera, seis en Copa Libertadores, seis en Copa Sudamericana, diez en Copa Chile y uno en la Supercopa. Suma cinco goles y seis asistencias en 5.769 minutos de acción.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile por la Liga de Primera 2025?

El próximo partido de los azules en el torneo será ante Palestino el lunes 13 de octubre a partir de las 16:00 horas en el Estadio Nacional. Este encuentro será válido por la fecha 24 del certamen local.