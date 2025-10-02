Universidad de Chile disfruta de una semana de vacaciones para todo el cuerpo técnico y su plantel, donde tienen programado el regreso a los entrenamientos en jornada doble a contar del lunes 6 de octubre.

Con la mira en los últimos duelos de la Liga de Primera 2025, que le permitan volver a la Copa Libertadores, además de su gran chance en las semifinales de la Copa Sudamericana, la U ajusta sus piezas para las últimas batallas.

Uno que decidió seguir trabajando pese a los días libres fue Lucas Assadi, quien en sus redes sociales muestra el potenciamiento físico, además que se recupera de algunas dolencias.

De la mano de su preparador físico Matías Covarrubias, la gran figura de la U en la segunda parte de la temporada intensifica su trabajo para seguir explotando con el equipo azul.

Lucas Assadi trabaja con la camiseta del Liverpool. Foto: Instagram Matías Covarrubias.

ver también “Vengo con…”: la revelación de Lucas Assadi que asusta a los hinchas de la U

Lucas Assadi se potencia en la U

Lucas Assadi ya había advertido tras el partido contra Deportes La Serena algunas complicaciones que arrastraba: “Vengo con una molestia en el hombro, que ahí la he ido trabajando la semana“.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, estos días libres le han permitido recuperarse y qué mejor que potenciando su físico para los duelos trascendentales que vivirá con la U, como esa llave con Lanús en busca de la final de la Copa Sudamericana.

Con la camiseta del Liverpool se pudo ver entrenando en videos publicados en plataformas digitales, donde espera estar en las mejores condiciones para los partidos más importantes que le vienen a la U.

Es más, dentro de los videos también se pudo ver a su compañero Fabián Hormazábal, quien sigue la ruta de entrenamientos para volver con toda la energía.

Publicidad

Publicidad

Mira el video: