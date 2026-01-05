Universidad de Chile comenzó la pretemporada para el año 2026, donde todavía pese la última campaña donde no lograron conseguir todos los objetivos planteados por el equipo.

Los azules terminaron en el cuarto puesto, lejos de la pelea por el título con Coquimbo Unido, mientras que tampoco se inscribieron en la Copa Libertadores, algo que les pasó la cuenta.

Por lo mismo, fue el capitán del cuadro bullanguero, Marcelo Díaz, quien hizo el primer análisis de lo vivido con el técnico Gustavo Álvarez, donde quedaron con gusto apoco al cerrar el año.

“Fue frustrante no alcanzar el cupo a la Copa Libertadores, pasaron un sin fin de cosas en el año que hicieron que no sucediera, pero el año fue bueno dentro de todo”, comentó Marcelo Díaz.

Marcelo Diaz incluso fue suplente en instancias decisivas con la U. Foto: Luciano Gonzalez/UNAR/Photosport

Marcelo Díaz mira la Copa Sudamericana 2026

Fue en conversación con ESPN Argentina donde el capitán de Universidad de Chile analizó lo vivido la temporada pasada y el gran objetivo que tienen a corto plazo con los azules.

“Claramente no pudimos conseguir el gran objetivo planteado. Ahora tenemos un partido de Copa Sudamericana contra Palestino, donde apostamos ganar para seguir compitiendo internacionalmente”, explicó.

Si bien lo bromearon con que este año la Sudamericana parece más difícil que la Libertadores por los equipos, el capitán de los azules asegura que quieren hacer un mejor papel que la última versión.

“La sudamericana parece que tiene mejores nombres que la Libertadores, pero vamos hacer de ambos los mejores posibles” detalló el capitán.

