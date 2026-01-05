Universidad de Chile comenzó su pretemporada para el año 2026, donde el gran cambio tiene que ver con el entrenador, donde ahora está Francisco Meneghini como el gran jefe.

Un DT que ha trabajado con los más experimentados de la U, con quienes coincidió en la selección chilena, por lo que fue Marcelo Díaz el primero en darle la bienvenida.

En ese sentido, el capitán de los azules saben que tienen el gran peso de dar vuelta la página de lo que fue el proceso con Gustavo Álvarez, pero que es un plus conocerlo de antes a Paqui: “Lo conozco de la selección, con algunos jugué y con otros tengo amistad”.

“Sí, se dieron cambios de entrenador, pero la intención es siempre la misma tratar de llevar a la U lo más alto posible, ya lo hicimos los dos años anteriores con Álvarez y con Francisco lo haremos muy bien”, destacó.

Paqui Meneghini tiene la presión de las últimas temporadas con Gustavo Álvarez. Foto: U de Chile.

ver también Federico Mateos revela la verdad de su futuro en U de Chile: “Ya fue conversado con la dirigencia”

Chelo Díaz: “El que decide la formación es el entrenador”

Fue en ESPN Argentina donde Marcelo Díaz se dio el tiempo de conversar en un enlace en directo, donde asegura que ya tuvo la oportunidad de charlar con Gustavo Álvarez.

Publicidad

Publicidad

“Ya tuve la posibilidad de hablar con él nos pusimos de acuerdo en algunas cosas, sabe que tiene que trabajar“, explicó Díaz.

En ese sentido, asegura que como capitán y referente de la U le dan toda la confianza en sus decisiones, por lo que todos quieren apuntar a los más alto en el club.

“Los grandes nos dedicamos a acompañarlo, estar de la mano con él en sus decisiones que son acatadas por todos. El que decide quién juega y la formación es el entrenador. Nosotros somos trabajadores, nos debemos al club y al entrenador. Hoy fue el primer entrenamiento con una relación muy buena”, finalizó.

Publicidad