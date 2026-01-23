El mercado de fichajes sigue en marcha y hay un jugador que se encuentra buscando un nuevo club, tras cerrar su salida de Deportes Recoleta. David Salazar de 26 años cerró un complicado 2025 y se encuentra definiendo su próximo paso.

El jugador, que fue parte del listado de The Guardian de los mejores 60 nuevos talentos del fútbol mundial el 2026, siendo incluso comparado con Alexis Sánchez, conversó con PrimeraBChile en donde habló de su deseo de seguir militando en el ascenso.

El presente de David Salazar

El delantero que suma pasos por Magallanes, Unión San Felipe y Santiago Morning, disputó la última temporada con Deportes Recoleta, equipo que no logró ingresar a la liguilla.

“Mi 2025 lo evalúo algo anormal, primer año que me toca no tener tanto minutos como lo venía haciendo, llegué a un gran club como es Recoleta tanto como equipo, como dirigencial, pero no tuve los minutos que pensé que iba a tener”, comentó al medio.

David Salazar disputó el 2025 en Deportes Recoleta/Photosport

Asimismo, revela que ha recibido otras ofertas, pero que nada se ha podido concretar. “No sé qué habrá pasado en la interna que no se llegó a buen puerto”, añadiendo que su objetivo es seguir en esa división. “Esperando Dios quiera que salga algo”.

Salazar también se sinceró sobre por qué no ha podido consolidarse en algún equipo. “Me ha faltado jugar partidos más seguidos, que llegue un DT que me banque a muerte y ahí ver si me consolido o no, pero nunca he jugado un año completo todos los partidos, obviamente a veces he tenido la mala suerte, lesiones no me han acompañado, pero bueno, espero que ese momento llegue y lo aproveche al 100 para consolidarme”.

Y en la misma línea añade que si un equipo ficharlo, se la jugará todo por lograr los objetivos. “Ya muchos me conocen y saben el tipo de jugador que soy, tanto dentro como fuera de la cancha, un tipo que siempre se entrega al 100 sea cual sea en la posición que esté, en la banca o de titular, siempre lo mejor para el equipo”.