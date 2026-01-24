Manuel Mayo dijo cuando presentó a Octavio Rivero como el nuevo refuerzo en el mercado de fichajes de Universidad de Chile que les había costado mucho, esto porque varios equipos lo buscaban.

Uno de ellos fue Universitario de Lima, justo el cuadro que se enfrenta esta noche ante la U, en el último amistoso de la pretemporada 2026, que marcará el inicio para los azules.

Por lo mismo, cuando el uruguayo apareció en el aeropuerto del Callao, la prensa fue a preguntarle al delantero qué había pasado, casi en un acorralamiento por no aceptar una propuesta del cuadro peruano.

Octavio Rivero se estrenó con dos goles por la U. Foto: U de Chile.

ver también Arranque soñado en la U de Chile: Octavio Rivero debuta con doblete y enciende la ilusión azul

¿Qué dijo Octavio Rivero en Perú?

Fue el medio Jax Latin Media quien publicó el video del momento que vivió el nuevo refuerzo de los azules, donde lo sorprendieron con una pregunta del mercado de fichajes.

Octavio Rivero no tuvo problema en enfrentar a la prensa peruana una vez que aterrizó con Universidad de Chile, pero se sorprendió cuando le recordaron que pudo ser refuerzo de Universitario.

Publicidad

Publicidad

“A mí no me llegó nada”, dijo en una primera instancia, dando a entender que no hubo mucho avance en esa negociación, por lo que no tenía muchas explicaciones que dar.

“Sé que hablaron con mi representante pero no sé en qué quedó”, finalizó el uruguayo que será titular esta noche con la camiseta de la U de Chile, aunque sabe de la pica que hay en Perú.

Revisa sus declaraciones:

Tweet placeholder

Publicidad