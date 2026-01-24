Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar esta noche a Universitario en la tradicional Noche Crema, ante casi 70 mil espectadores en el estadio Monumental de Lima.

Los azules tendrán el último gran apretón de la mano del técnico Francisco Meneghini, luego de jugar a puertas cerradas contra Santiago Wanderers en el Centro Deportivo Azul.

Teniendo en cuenta que la U abrirá la Liga de Primera 2026, cuando el viernes reciba al Audax Italiano en el Estadio Nacional, esta será una prueba de fuego para Paqui y sus jugadores.

En ese sentido, repite la formación planteada contra Racing, además la que jugó el primer de los dos partidos ante el cuadro de Valparaíso, donde varios se juegan la titularidad.

¿Cómo formará U de Chile vs Universitario?

Universidad de Chile tendrá una prueba de peso para iniciar la competencia en la Liga de Primera 2026, por lo que tendrá el once estelar que Paqui Meneghini quiere en el amistoso contra Universitario.

Con la baja de Gabriel Castellón, los azules se acercan a su mejor esquema, aunque este todavía no considera a Juan Martín Lucero, lo que da una importante tarea al entrenador.

La U formara con Cristopher Toselli en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni en la defensa; Lucas Romero y Charles Aránguiz para la contención; Eduardo Vargas, Lucas Assadi, Javier Altamirano en los volantes; Octavio Rivero en el ataque.