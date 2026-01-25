Diego Sánchez fue la gran figura de la Supercopa, en el triunfo de Coquimbo Unido ante Universidad Católica. Luego del partido, el arquero tuvo un curioso cara a cara con Manuel de Tezanos.

Los Piratas dieron la gran sorpresa en la final y vencieron a los Cruzados en penales. Luego de un pálido empate sin goles, los dirigidos por Hernán Caputto fueron más precisos desde los 12 pasos y alzaron un nuevo título para la Región de Coquimbo.

El diálogo entre Mono Sánchez y De Tezanos

Diego Sánchez emergió como uno de los jugadores más destacados de la final de la Supercopa, luego de atajar dos penales en la definición. La particularidad, es que lo hizo sin guantes. Sí, el Mono contuvo los remates solo con sus manos, en una imagen que quedará para el recuerdo.

La nueva locura de Sánchez fue comentario obligado luego de la consagración de Coquimbo Unido. En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el panel comentó el partido y entrevistaron al arquero de los Piratas, quien tuvo un particular diálogo con Manuel de Tezanos.

ver también Mono Sánchez explica por qué atajó sin guantes en la Supercopa: “Mi inspiración fue…”

El periodista, reconocido hincha de Universidad Católica, felicitó a Mono Sánchez por su actuación y explicó que el sacarse los guantes estaba dentro del reglamento. El meta, en su estilo, le respondió a De Tezanos.

“Me imagino que debe estar buscando el reglamento, porque cómo le debe doler que le ganamos a su equipo a De Tezanos ¿no? Duele, pero bueno. Que lo repitan po“, dijo entre risas Mono Sánchez, el periodista también se tomó con humor la situación desde el estudio de TNT Sports.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Coquimbo Unido volvió a ser campeón luego de conquistar en el 2025 la Liga de Primera. Los Piratas, de las manos sin guantes de Diego Sánchez, jugarán la Copa Libertadores 2026 e intentarán con su lindo presente deportivo.