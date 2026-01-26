La positiva noticia que recibe la Primera B: ponen fecha a implementación del VAR

La Primera B empieza a afinar los detalles para preparar el comienzo de temporada. En este 2026 se suman equipos consolidados como Unión Española y Deportes Iquique. Clubes de categoría que lucharán por el ascenso junto con Cobreloa, Rangers, Curicó, Santiago Wanderers y Antofagasta entre otros.

El tema es que ahora avecina una lucha aún más férrea por conseguir uno de los cupos de retorno a la Liga de Primera. Lo que acrecienta la labor de los árbitros ya que todas las miradas están sobre ellos.

Pero esto a su vez levanta nuevamente una petición popular que se ha repetido en la Primera B: la implementación del VAR. Es que en numerosos casos se requirió de la revisión de jugadas para ayudar a los jueces en sus cobros. El tema es que ahora Roberto Tobar entregó una positiva información sobre ello.

“El ascenso viene bastante exigente. Hay partidos muy ásperos. El árbitro necesita el apoyo de la tecnología. Se está trabajando, podrían haber noticias a mitad de temporada para incorporarlo”, confesó el jefe de la Comisión de Árbitros en Todos Somos Técnicos.

La Primera B podría tener VAR en el segundo semestre

Tras ello, Tobar recalcó cómo será el formato y que su preferencia será que se replique el VAR que ya se ocupa en la Liga de Primera. “Podría ser como el que ocupó en el Mundial Sub 20 en Chile. Hicimos la pregunta a FIFA pero aún no se puede ocupar. Pero a mí parecer, prefiero el VAR en cabina, para tener mejor interpretación. Además se generan algunas situaciones ya que ocupaban para jugadas que no tenían que ser revisadas solo para quemar minutos”, sentenció.

¿Cuándo empieza la Primera B?

Según indica el fixture entregado por la ANFP la primera fecha de la Primera B comienza el 22 de febrero y finaliza el 1 de noviembre. Tras finalizar la fase regular, donde se conoce al campeón de la categoría, inmediatamente comienza la liguilla entre el 2 de noviembre y el 29 del mismo mes.