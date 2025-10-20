Carlos Chandía dejó varios partidos memorables en el fútbol chileno anotados en su bitácora. Pero también pitó la final de la Copa Libertadores 2009, cuando Estudiantes de La Plata de Argentina derrotó a Cruzeiro. Hoy en día, su ocupación es ganar un cupo en la Cámara de Diputados.

Pero no pierde de vista el acontecer del fútbol chileno. Todavía recuerda con detalles aquella final que Cobreloa le ganó a Colo Colo por 4-0 en el estadio Municipal de Calama. Ese día fue el último partido de Iván Zamorano, quien debió afrontar un duro castigo por un pisotón sobre Chandía.

“Esa vez no agarró un chancho de la cola Colo Colo. Cobreloa jugó muy bien, los jugadores rivales se empezaron a calentar”, revivió el oriundo de Coihueco en esa conversación que tuvo con RedGol. Por cierto, aprovechó de dejar una crítica para el arbitraje del balompié nacional.

Sobre todo por la videoasistencia. “No me gusta mucho el arbitraje de ahora. Tienen más de una opinión para poder discernir. Y se equivocan igual”, apuntó Chandía, quien fue alcalde reelecto en Coihueco. También sobrevivió a un serio accidente de tránsito.

Manuel Vergara, otro juez de la nueva camada en el fútbol chileno. (Andres Pina/Photosport).

Carlos Chandía destroza a los jueces del fútbol chileno: “Con pantallita arbitra cualquiera”

Chandía no apuntó a ningún réferi en particular, pero metió a todo el fútbol chileno en el mismo saco. Quizá como un mensaje a Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros. “Nosotros nos equivocábamos, pero sin VAR”, dijo el retirado silbante, quien en 2009 colgó el pito.

Tiene una opinión negativa del referato hoy en día, sobre todo por el sistema de chequeo. “A mí no me gusta, a la antigua no más. Con la pantallita arbitra cualquiera”, sentenció Chandía, quien cree que el VAR facilita mucho el trabajo de los réferis.

A Carlos Chandía no le gustan las nuevas generaciones de árbitros. (Photosport).

Pero eso no se ve refrendado en una reducción de errores, al menos según la visión del juez que arbitró en la Copa Confederaciones de 2005. Una cuestión que habrá que corregir en el mediano plazo para evitar que cunda la sensación de injusticia.