Colo Colo no ha tenido para nada un buen año y, si bien querían repuntar en la segunda rueda, por ahora han sido sólo ganas. El Cacique no ha sacado buenos resultados y se ha visto envuelto en varias polémicas con los árbitros.

Con Jorge Almirón como el principal crítico, desde el Eterno Campeón le han pegado y con todo a los jueces nacionales por su desempeño en las últimas fechas. Es por ello que este martes causo sorpresa la llegada de Roberto Tobar al Estadio Monumental, lo que de inmediato generó rumores que debieron salir a aclarar.

Comisión de Árbitros se reúne con Colo Colo para explicar las polémicas

Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros, habló luego de la visita a Colo Colo esta tarde y reveló el motivo. “Esta reunión fue captada en el seminario que se realizó en Viña del Mar donde nosotros hicimos una presentación delante de los clubes y pusimos a disposición una serie de inducciones para todos los dirigentes, presidentes y distintos directorios de cada equipo, para darles a entender la línea del arbitraje y dilucidar dudas técnicas que puedan tener“, lanzó.

“Fuimos bastantes claros con una serie de situaciones que mostramos de análisis. No sólo situaciones de Colo Colo, sino de las que han ocurrido en el torneo para que vayan entendiendo cómo se decide, cómo actúa el VAR para dar tranquilidad no sólo a Colo Colo, sino a todos los clubes para así dar una línea transversal de todos los equipos y tengan claras las decisiones que tomamos semana a semana“, añadió

Colo Colo recibió la visita de la Comisión de Árbitros tras los duros reclamos de Jorge Almirón. Foto: Photosport.

Roberto Tobar remarcó que “nos ayuda transparentar el modelo de trabajo que tenemos con los árbitros, cómo son los entrenamientos de análisis de video, los trabajos prácticos, reuniones individuales y colectivas. Es importante mostrar lo que hace el árbitro para llegar el fin de semana a dirigir“.

Consultado por las críticas de Jorge Almirón, el jefe de los árbitros fue categórico. “Son declaraciones que no nos centramos en jugadores en específico sino que también son situaciones que hacen todos los jugadores de distintos clubes. Nos ayudan a mejorar en algunas circunstancias. Somos críticos y nos ayuda alguna crítica constructiva que puedan realizar para mejorar, pero la idea de hacer estas reuniones ayuda“.

Además, Roberto Tobar reconoció que hubo errores en algunos encuentros, como el Superclásico o el choque de Colo Colo con O’Higgins. “Son situaciones de partidos puntuales donde no fue muy favorable para los árbitros, no fueron muy certeras ni buenas y eso nos complica. Tratamos de mejorar y que no vuelvan a ocurrir esos errores“.

“La idea es ir mejorando, lo estamos haciendo con el equipo arbitral, tengo confianza en ello. Tengo árbitros con experiencia y jóvenes que vienen muy fuertes también. Esto es parte de la actividad, lidiamos con el error, pero tratamos de minimizar estas situaciones para que no ocurran y que no incidamos en los resultados de los partidos“, complementó.

El jefe de los árbitros avisó que esta no será la única reunión y que habrá “con todos los clubes, la idea es poder estar primero con la plana mayor de cada institución, de presentarles un plan de trabajo con las series menores porque es importante para nosotros hacer una inducción al formativo porque es importante apuntar al desarrollo, las líneas de interpretación y lo disciplinario de los jóvenes del futuro“.

Finalmente, Roberto Tobar valoró la instancia. “Son buenos estos acercamientos, muy prontamente tendremos este mismo tipo de reuniones y es bueno acercar la línea de interpretación. Es importante entregar esta información par que sepan las decisiones, consideraciones y cada situación“.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo se enfoca en lo que será el importante duelo que se le viene por delante en la Liga de Primera. El Cacique recibe a Universidad Católica en un nuevo clásico este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas.

