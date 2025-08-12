Tensos momentos son los que vive Jorge Almirón una vez más al mando de Colo Colo. Es que la mala racha y sus polémicas expulsiones colmaron la paciencia de los hinchas y así lo hizo sentir la propia barra del club.

“Le informamos al técnico argentino que con la pasión del pueblo no se juega. Si su intención es destruir al equipo, sin importarle nada ni nadie, y únicamente preocupado por asegurar su finiquito, no se lo permitiremos”, avisó en un comunicado la Garra Blanca.

Con la directa amenaza de “Almirón te vas o te sacamos”, los barristas le pusieron un ultimátum al DT, quien en constantes oportunidades ha dicho que se mantiene firme en la banca.

Colo Colo golpea la mesa

Alfredo Stöhwing, ex presidente de Blanco y Negro y actual dirigente del grupo a cargo de Colo Colo habló con RedGol sobre las terribles amenazas de la Garra Blanca a Jorge Almirón.

“Qué va a opinar uno si ya sabemos cómo es el fútbol. No hemos tenido oportunidad de comentar el tema, es difícil”, manifestó con preocupación el ex mandamás de ByN.

En ese sentido, el directivo dejó en claro que durante las próximas horas se conversará el tema en lo que ha sido una constante en los últimos meses: la continuidad del DT argentino.

Por ahora Jorge Almirón sigue firme en su postura de seguir en Colo Colo, aunque un mal resultado ante U Católica podría precipitar el tira y afloja para llegar a acuerdo económico por su salida.

