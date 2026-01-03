Manchester City recibirá al Chelsea por la fecha 20 de la Premier League. Los Citizens llegan tras empatar con Sunderland, resultado que le permitió al Arsenal alejarse a cuatro puntos en la cima.
Chelsea, por su parte, atraviesa un momento complicado: suma tres partidos sin ganar y, luego del empate ante Bournemouth, Enzo Maresca dejó de ser el entrenador del primer equipo.
¿Dónde ver Manchester City vs. Chelsea en Premier League?
El partido del Manchester City vs. Chelsea es hoy domingo 4 de enero a las 14:30 hrs. en el Etihad Stadium, Inglaterra; en el marco de la fecha 20 de la Premier League 2025/26.
Podrás ver el encuentro de los Ciudadanos frente a los Blues, en vivo por televisión a través del canal ESPN, y si prefieres disfrutarlo de manera ONLINE puedes ver el partido en Disney+, previa suscripción al streaming.
Revisa las señales según tu cableoperador:
ESPN
- VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
- DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
- ENTEL: 212 (HD)
- CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
- GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
- MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
- TU VES: 508 (HD)
- ZAPPING: 90 (HD)
¿Cuándo inicia y cuándo cierra el mercado de fichajes de invierno en la Premier League?
- La Premier League abrirá su ventana de transferencias invernal el jueves 1 de enero de 2026 y la cerrará el lunes 2 de febrero a las 16:00 horas de Chile, cuatro horas antes que en la temporada pasada.