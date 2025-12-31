Colo Colo ya afina su regreso al trabajo pensando en la temporada 2026. El plantel se reunirá el 3 de enero para los exámenes médicos en Clínica MEDS y el 5 comenzará la pretemporada con entrenamientos en Pirque.

Luego, el equipo de Fernando Ortiz viajará a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata. El Cacique fue el primer club confirmado en este torneo amistoso, donde también dirán presente U. de Concepción y Deportes Concepción.

Confirman el primer partido de Colo Colo en pretemporada

Colo Colo dirá presente por tercera vez en la Serie Río de la Plata, certamen que tradicionalmente se realiza en Uruguay y donde los dirigidos porFernando Ortiz buscan comenzar de buena manera el 2026.

Desde la organización del campeonato dio a conocer la programación completa de los encuentros que animarán el torneo que comienza el próximo 10 de enero.

Te contamos cuáles serán los primeros partidos de Colo Colo 2026:

Jueves 15 de enero 21:00 – Colo Colo vs. Olimpia (Paraguay), Estadio Luis Franzini, de Montevideo.

Domingo 18 de enero 21:00 – Colo Colo vs. Alianza Lima (Perú), Estadio Parque Viera, de Montevideo.

Miércoles 21 de enero 21:00 – Colo Colo vs. Peñarol (Uruguay), Estadio Centenario o CDS (por definir)



Los partidos de la Serie Río de la Plata 2026 podrán verse mediante el Plan Premium de Disney+ , plataforma que también transmitirá los encuentros de Colo Colo tanto en Chile como en el resto de Sudamérica.

