Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

¿Dónde ver Eterno? La película de Colo Colo será transmitida en TV abierta el 2026

En los próximos días podrás ver gratis la película documental realizada por el centenario del Cacique.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Película documental "Eterno" será transmitida por televisión abierta.
© ArchivoPelícula documental "Eterno" será transmitida por televisión abierta.

El 2025 fue el año del centenario de Colo Colo y aunque no fue lo esperado en materia deportiva para el club, se realizaron diversas actividades para celebrar los cien años del Cacique, para dar a conocer parte de la historia a los hinchas.

Uno de ellos fue el lanzamiento de la película Eterno, documental que “recorre la historia de Colo Colo, a través de sus momentos más difíciles y sus mayores triunfos, retratando a una institución convertida en símbolo de identidad nacional, capaz de unir a generaciones de hinchas de norte a sur mediante la pasión y el vínculo profundo con su gente“.

Lamentablemente, ya no está disponible en los cines, porque salió de cartelera hace algunas semanas, pero la buena noticia, es que en los próximos días será transmitida por televisión abierta.

¿Dónde y cuándo ver Eterno? La película de Colo Colo

La película de Colo Colo llegará a la televisión abierta en 2026, luego de que TVN confirmara la transmisión de “Eterno” para el día sábado 10 de enero a partir de las 22:30 horas, repasando en detalle la historia del club en el marco de la conmemoración de sus cien años.

Podrás verlo en las siguientes señales de televisión:

TVN

Abierto

  • 7 (Santiago)

TDT

  • 7.1 (Santiago)
  • 5.1 (Arica)
  • 10.1 (Iquique)
  • 6.1 (Antofagasta)
  • 7.1 (Copiapó)
  • 4.1 (La Serena-Coquimbo)
  • 12.1 (Gran Valparaíso)
  • 12.1 (Rancagua)
  • 10.1 (Talca)
  • 4.1 (Gran Concepción)
  • 7.1 (Temuco)
  • 3.1 (Valdivia)
  • 4.1 (Puerto Montt)
Publicidad

Cable

  • VTR: 19(Santiago)/707
  • DirecTV: 149/1149
  • Movistar: 119/807
  • Claro: 53/553
  • Zapping: 19
  • TuVes HD: 55
  • Entel: 64
  • Mundo: 14/514
  • GTD/Telsur: 19/25
Lee también
Chile tiene fixture en la Kings World Cup Nations 2026
Noticias

Chile tiene fixture en la Kings World Cup Nations 2026

Los dos seleccionados chilenos entre los mejores futbolistas de América
Selección Chilena

Los dos seleccionados chilenos entre los mejores futbolistas de América

La razón por la que Universidad de Chile puede perder a Lucas Assadi
U de Chile

La razón por la que Universidad de Chile puede perder a Lucas Assadi

El olvidado ex jugador de la U que vuelve como ayudante de Meneghini
U de Chile

El olvidado ex jugador de la U que vuelve como ayudante de Meneghini

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo