Como los tíos en el sobremesa dominical, hay historias que se vuelven a contar y que parecen tener siempre algún tipo de novedad. Es lo que pasa con la de Valentín Castellanos, jugador argentino que milita en la Lazio.

O bueno, jugador que militaba en la Lazio. Esto, tras la reciente noticia de su arribo al West Ham United, por cinco años, consiguiendo el sexto club profesional de su carrera.

¿Por qué es esto importante para el fútbol chileno? En realidad lo es para la Universidad de Chile, equipo que recibirá un monto millonario por la transacción del argentino.

ver también América de Cali ahora sí está cerca de fichar al jugador más odiado en la U de Chile

¿Cómo es que la Universidad de Chile tiene algo que ver con Castellanos?

Diego Rivarola recomendó a Taty Castellanos en 2017, llegando a la Universidad de Chile. El joven talento jugó tan sólo 14 minutos en el Romántico Viajero, en el duelo ante Corinthians por Copa Sudamericana.

Universidad de Chile lo hizo debutar en el profesionalismo, con apenas 19 años. Pero, rápidamente lo desechó y Valentín Castellanos terminó teniendo una prolífica carrera por Europa.

Ahora, el mecanismo de solidaridad de la FIFA por concepto de la cláusula de formación, le daría un monto importante a la U. De los más de 35 millones de dólares que se calcula recibirá la Lazio por el jugador, alrededor de 1,3 son para el cuadro azul.

Publicidad

Publicidad

Valentín Castellanos en la Lazio | Getty Images

¿Cómo terminó la Universidad de Chile en la Liga de Primera 2025?