Matías Zaldivia fue el gran héroe de Universidad de Chile en el pasado Superclásico 199. El defensor anotó el gol del triunfo ante Colo Colo en el Estadio Monumental, siendo vital para una victoria más que necesaria para los azules.

Pese a que hace rato es uno de los líderes en el plantel de la U, el argentino nacionalizado chileno terminó de convertirse con este tanto en todo un referente del bulla, algo que sin dudas le costó bastante si consideramos su pasado en el Cacique.

Fue el propio Zaldivia al momento de dejar Colo Colo para asumir el desafío de jugar en Universidad de Chile quien entregó detalles para esa importante decisión. Según el jugador siempre quiso quedarse en el Cacique, pero esos deseos chocaron con los planes de la dirigencia.

La razón de Matías Zaldivia para jugar en la U tras dejar Colo Colo

El defensor declaró por esos días al llegar a la U que “mi prioridad era Colo Colo y se lo hice saber al club. Obvio que ellos no están obligados a renovarme el contrato, pero me sorprende la no comunicación por parte de ellos”.

“Estoy muy desilusionado con el trato de los dirigentes. Después de haber estado siete años en el club, de haber ganado ocho títulos, creo que al menos merecía una respuesta a mis intenciones”, agregó.

Matías Zaldivia terminó de convertirse en un emblema para Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Posteriormente en charla con ESPN el formado en Chacarita Juniors aseguró que “el desafío me gustó mucho. Me gustó porque me llamó el técnico y el Director Deportivo, ambos me hicieron sentir importante. Eso era lo que yo estaba buscando”.

“Tenía otras opciones, pero lo conversé con mi familia, ya que son mucho más consumidores de las redes sociales, entonces yo quería tener la seguridad y la tranquilidad de que ellos estuvieran bien con la decisión que iba a tomar. El desafío (de ir a la U) me motivaba muchísimo para resurgir y retomar mi nivel”, concluyó.

Los números de Matías Zaldivia en Universidad de Chile

En sus poco más de tres años en la escuadra estudiantil el defensor ha jugado un total de 110 partidos, en los que ha convertido doce goles y entregado cuatro asistencias. Con los azules además ha ganado una Copa Chile y una Supercopa.

