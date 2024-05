Cuando se apuesta, siempre se quiere jugar en las mejores casas de apuestas deportivas de Chile. Uno de los debates más candentes del sector es el de Rojabet o Coolbet. Y es en lo que vamos a centrarnos a continuación. Un contenido Coolbet opiniones y Rojabet opiniones para dilucidar si es mejor Rojabet o Coolbet. Prepárate para este gran análisis.

¿Rojabet o Coolbet, cuál es mejor?

Siempre es difícil comparar dos casas de apuestas, especialmente cuando se trata de decidir entre Rojabet o Coolbet. Por eso queremos hacer un análisis pormenorizado de las Coolbet opiniones y Rojabet opiniones más precisas y objetivas. De esta forma, podrás decidir cuál de las dos plataformas es mejor para tu forma de apostar. Veamos la tabla:

Casas de apuestas Rojabet Coolbet Bono de bienvenida Hasta $200.000 CLP extra con tu 1er depósito.

4/5 Hasta $200.000 CLP extra con tu 1er depósito.

4/5 Mercados 3.5/5 3.5/5 Cuotas 4.5/5 4/5 App móvil 4.5/5 4.5/5 Streaming 2.5/5 4/5 Puntuación global 3.75/5 4/5 Registro Visita Rojabet Visita Coolbet

Gracias al código bonus Coolbet y el código promocional Rojabet, puedes acceder a dos bonos de bienvenida increíbles. Ambos son de hasta $200.000 CLP extras con tu primer depósito. Por tanto, en ese sentido merece la pena tanto el Rojabet registro como el Coolbet registro. A continuación, vamos a analizar a fondo ambos bonos de bienvenida activos.

Bonos de bienvenida

Coolbet firmó un contrato de do años con Colo Colo.

Lo primero que vamos a analizar a fondo es el Rojabet bono de bienvenida y el Coolbet bono de bienvenida. Las promociones para nuevos clientes son siempre muy atractivas y es lógico que el jugador busque las mejores opciones para empezar a jugar. ¿Pero quién gana en cuanto a bonos de bienvenida, Rojabet o Coolbet? Vamos a ver ambas promociones:

Rojabet bono de bienvenida : Disfruta de un 100% extra con tu primer depósito hasta un total de $200.000 CLP adicionales.

: Disfruta de un 100% extra con tu primer depósito hasta un total de $200.000 CLP adicionales. Coolbet bono de bienvenida: Empieza a jugar con el doble de lo que deposites hasta un máximo de $200.000 CLP extras.

Es decir, si ingresas $50.000 CLP, tanto el Rojabet bono de bienvenida como el Coolbet bono de bienvenida te otorgarán otros $50.000 CLP. Es decir, empezarás a jugar con un total de $100.000 CLP. En cuanto a cantidad, por tanto, no se puede decir cuál es mejor, si Rojabet o Coolbet. Sin embargo, fíjate en los términos y condiciones de estas promociones.

Términos y condiciones de las promociones de bienvenida

Para poder determinar si es el Rojabet bono de bienvenida o el Coolbet bono de bienvenida el mejor, hay que tener en cuenta los términos y condiciones. No solo hablamos de las condiciones de activación del bono, sino de los requisitos de apuesta. Obviamente, para pautas más detalladas se recomienda visitar los sitios web. Estos son los generales:

Código promocional Rojabet : Rollover x6. Cuotas 2 a 1 o superiores. 30 días para liberarlo. Para activar el bono, deberás apostar previamente la totalidad de lo ingresado.

: Código promocional Coolbet : Las apuestas deben ser a cuotas 1.5 a 1 o superiores. Debes apostar el importe ingresado en una o varias apuestas para liberar el bono. Se aceptan apuestas simples, múltiples y apuestas de sistema. Dispones de 30 días para convertir el montante del bono en dinero retirable.

:

Por tanto, aunque los requisitos de apuesta son muy similares, en cuanto a rollover es mejor Coolbet. Porque siempre es más fácil acertar cuotas 1.5 a 1 que 2 a 1. Rojabet cuenta con el mismo ingreso mínimo para el bono que Coolbet, y es que tras el Rojabet registro, tienes que ingresar $5.00o CLP para activar el bono. En Coolbet, el ingreso mínimo es también de $5.000 CLP.

Mercados y apuestas disponibles: ¿Quién dispone de una mejor oferta?

Uno de los puntos clave de una casa de apuestas es el de los mercados y apuestas disponibles. Para empezar, hay que tener en cuenta la cantidad de disciplinas deportivas o alternativas que se ofrecen para apostar. Ambas plataformas cuentan con decenas de opciones, pero lo más importante es que están disponibles las opciones más populares:

Fútbol;

Tenis;

Básquetbol;

Fórmula 1;

Fútbol americano;

Hockey sobre hielo;

¡Y muchísimas opciones más!

En este sentido, es difícil elegir entre Rojabet o Coolbet. Sin embargo, si ahondamos en la cantidad de mercados, parece ser que Coolbet registro ofrece más opciones de apuestas en cada juego. Por tanto, Rojabet registro está más enfocado a un apostante casual, mientras que Coolbet registro es mejor para aquellos amantes de mercados más especializados.

¿Quién gana en cuotas, Rojabet o Coolbet?

Cuando se trata de ganar a medio/largo plazo, las cuotas son lo más importante. ¿Es Rojabet confiable en este sentido? ¿Y en cuanto a cuotas Coolbet es confiable? Bien, cuando se trata de cómo apostar en Rojabet, las cuotas son algo más bajas que en Coolbet. Sin embargo, esto no es siempre así. Muchas veces, las cuotas dependen del evento.

Comparemos las cuotas Rojabet y cuotas Coolbet para la final de la UEFA Champions League:

Cuotas Rojabet Champions League: Real Madrid vs Borussia Dortmund : ( Real Madrid : 1.65 a 1 / Empate : 4.20 a 1 / Borussia Dortmund : 4.90 a 1)

: ( : 1.65 a 1 / : 4.20 a 1 / : 4.90 a 1) Cuotas Coolbet Champions League: Real Madrid vs Borussia Dortmund: (Real Madrid: 1.67 a 1 / Empate: 4.20 a 1 / Borussia Dortmund: 5.20 a 1)

Lógicamente, todo dependerá del deporte y el evento. Además, en función del dinero que entre, las cuotas van variando, siempre sujetas a cambios. Nuestra recomendación es estar registrado en ambos operadores y aprender cómo apostar en Rojabet y cómo apostar en Coolbet. Con buena gestión, esta es la mejor opción posible para ganar a medio/largo plazo.

Aplicación móvil: ¿Rojabet o Coolbet?

Actualmente, poder jugar desde el celular o una tableta es una ventaja increíble. Es por eso que las mejores casas de apuestas deportivas de Chile y de prácticamente cualquier país ofrecen magníficas aplicaciones móviles. Disponibles para sistemas operativos iOS y Android, pone a disposición de los jugadores todas las funciones estén donde estén.

Afortunadamente, Rojabet app ya está actualmente operativa. Esto no significa que no se pueda jugar desde un celular, pues la versión móvil funciona como una Rojabet app. Está muy bien optimizada y se ejecuta fácilmente en navegadores estándar iOS y Android. Es posible que se ofrezcan promociones exclusivas por usar la Rojabet app, aun si no fuese así, merece la pena.

¿Y qué pasa con la Coolbet app Chile? Pues es similar a Rojabet. Eso sí, para iOS, la Coolbet app es simplemente la versión móvil del operador. En cambio, para sistemas operativos Android sí que hay una Coolbet app que puedes descargar desde la web. Ambas opciones incluyen todas las funciones de PC sin importar tu ubicación.

Por tanto, si tenemos que decidir entre la app de Rojabet o Coolbet, nos quedamos con el primer operador. De todas formas, Rojabet es confiable en su versión móvil. Eso sí, es mucho más atractivo el Coolbet registro en caso de que acostumbres a apostar fuera de la casa, especialmente si tu sistema operativo es Android. ¿Y qué pasa con el streaming?

Apuestas en vivo o en directo: ¿Qué operador es mejor en este apartado?

Con el código bonus Coolbet y el código promocional Rojabet puedes, cómo no, aprovecharte incluso más de las apuestas en vivo. ¿Pero transmiten eventos en vivo? Rojabet en vivo no incluye una buena herramienta de streaming, algo que esperemos que mejore con el tiempo. Eso sí, las Rojabet en vivo cuotas son bastante buenas en general.

En cuanto a Coolbet en vivo, sí cuenta con cierta ventaja respecto a Rojabet en vivo. Y es que Coolbet en vivo sí incluye transmisiones en vivo. Además, dispone de herramientas de filtrado para detectar qué eventos serán los próximos en ser transmitidos. Por tanto, aunque ambas deberían mejorar, Coolbet en vivo es mejor, con muchos eventos en streaming.

Rojabet o Coolbet, ¿cuál es mejor? Nuestro veredicto final

Con todo lo que has leído hasta acá, ya sabrás más o menos cómo es apostar en Coolbet o cómo es apostar en Rojabet. ¿Pero cuál de ellos es mejor? ¿Rojabet o Coolbet? Nuestra recomendación es registrarse en ambos operadores, pues Rojabet es confiable y Coolbet es confiable. Además, hacerlo te garantiza acceder siempre a la cuota más alta posible.

Sin embargo, más allá de si Rojabet es confiable o Coolbet es confiable, creemos que el mejor operador es Coolbet. Parece merecer más la pena aprender cómo apostar en Coolbet, pues es algo más completo. Las cuotas suelen ser mejores y el bono de bienvenida presenta requisitos de apuesta más fáciles de cumplir. Coolbet es el ganador.

Ahora te toca a ti registrarte en los operadores y desarrollar tus propias Rojabet opiniones y Coolbet opiniones. Con dos bonos de bienvenida como los que ofrecen estas dos plataformas, podrás familiarizarte mejor con su oferta, ya que no habrá tanto riesgo. Eso sí, decidas lo que decidas, juega siempre con responsabilidad.