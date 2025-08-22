Es tendencia:
Boxeo

“Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford: Fecha, cartelera y todos los detalles del mega evento del año

El mexicano vuelve al ring este 2025 y se medirá ante el norteamericano Terence Crawford por todos los cinturones de peso Supermediano.

Por Franco Abatte

"Canelo" vuelve al ring el próximo mes de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos.
© Getty Images"Canelo" vuelve al ring el próximo mes de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos.

Cada vez falta menos para celebrar una de las peleas de boxeo más importantes del año, si no la más importante del 2025, cuando Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2) vuelva al ring a enfrentarse al norteamericano, Terence Crawford (41-0), por el campeonato indiscutido de la división supermedio.

Histórica velada a celebrarse el próximo mes de septiembre en el Allegiant Stadium, recinto ubicado en Las Vegas, donde hacen de local Las Vegas Raiders de la National Football League (NFL) y cuya capacidad supera las 65 mil personas. Conoce todos los detalles de esta increíble jornada pugilística, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo pelean “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford por títulos supermedianos?

La pelean entre “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se celebra el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 22:00 horas de Chile en Las Vegas, Estados Unidos.

¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming la pelea del año?

El combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford no será transmitido por TV en Chile ni en gran parte de Latinoamérica o el mundo, ya que a nivel mundial va en exclusiva de forma ONLINE a través de la plataforma NETFLIX.

  • En Chile, los precios actuales de los planes de Netflix van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir ingresando al sitio www.netflix.com.
Publicidad

Cartelera del evento de “Canelo” vs. Crawford:

  • Canelo vs. Crawford, Títulos supermedianos en disputa a 12 rounds.
  • Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., peso superwelter a 10 rounds.
  • Christian Mbilli vs. Lester Martínez, peso supermediano a 10 rounds.
  • Mohamed Alakel vs. John Ornelas, peso ligero a 10 rounds.
  • Serhi Bohachuk vs. Brandon Adams, peso mediano a 10 rounds.
  • Iban Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., peso pesado a 10 rounds.
  • Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, peso pluma a 6 rounds.
  • Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, peso ligero a 4 rounds.
  • Steven Nelson vs. Raiko Santana, peso pesado a 10 rounds.
  • Marco Verde vs. boxeador a confirmar, peso supermediano a 6 rounds.
“Canelo” Álvarez y Terence Crawford se miden el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos. (Foto: Al Bello/Getty Images for Netflix)

