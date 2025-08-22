Cada vez falta menos para celebrar una de las peleas de boxeo más importantes del año, si no la más importante del 2025, cuando Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2) vuelva al ring a enfrentarse al norteamericano, Terence Crawford (41-0), por el campeonato indiscutido de la división supermedio.

Histórica velada a celebrarse el próximo mes de septiembre en el Allegiant Stadium, recinto ubicado en Las Vegas, donde hacen de local Las Vegas Raiders de la National Football League (NFL) y cuya capacidad supera las 65 mil personas. Conoce todos los detalles de esta increíble jornada pugilística, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo pelean “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford por títulos supermedianos?

La pelean entre “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se celebra el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 22:00 horas de Chile en Las Vegas, Estados Unidos.

¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming la pelea del año?

El combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford no será transmitido por TV en Chile ni en gran parte de Latinoamérica o el mundo, ya que a nivel mundial va en exclusiva de forma ONLINE a través de la plataforma NETFLIX.

En Chile, los precios actuales de los planes de Netflix van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir ingresando al sitio www.netflix.com.

Cartelera del evento de “Canelo” vs. Crawford:

Canelo vs. Crawford , Títulos supermedianos en disputa a 12 rounds.

, Títulos supermedianos en disputa a 12 rounds. Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. , peso superwelter a 10 rounds.

, peso superwelter a 10 rounds. Christian Mbilli vs. Lester Martínez , peso supermediano a 10 rounds.

, peso supermediano a 10 rounds. Mohamed Alakel vs. John Ornelas , peso ligero a 10 rounds.

, peso ligero a 10 rounds. Serhi Bohachuk vs. Brandon Adams , peso mediano a 10 rounds.

, peso mediano a 10 rounds. Iban Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. , peso pesado a 10 rounds.

, peso pesado a 10 rounds. Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez , peso pluma a 6 rounds.

, peso pluma a 6 rounds. Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo , peso ligero a 4 rounds.

, peso ligero a 4 rounds. Steven Nelson vs. Raiko Santana , peso pesado a 10 rounds.

, peso pesado a 10 rounds. Marco Verde vs. boxeador a confirmar, peso supermediano a 6 rounds.