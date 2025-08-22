Cada vez falta menos para celebrar una de las peleas de boxeo más importantes del año, si no la más importante del 2025, cuando Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2) vuelva al ring a enfrentarse al norteamericano, Terence Crawford (41-0), por el campeonato indiscutido de la división supermedio.
Histórica velada a celebrarse el próximo mes de septiembre en el Allegiant Stadium, recinto ubicado en Las Vegas, donde hacen de local Las Vegas Raiders de la National Football League (NFL) y cuya capacidad supera las 65 mil personas. Conoce todos los detalles de esta increíble jornada pugilística, a continuación, en RedGol.
¿Cuándo pelean “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford por títulos supermedianos?
La pelean entre “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se celebra el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 22:00 horas de Chile en Las Vegas, Estados Unidos.
¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming la pelea del año?
El combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford no será transmitido por TV en Chile ni en gran parte de Latinoamérica o el mundo, ya que a nivel mundial va en exclusiva de forma ONLINE a través de la plataforma NETFLIX.
- En Chile, los precios actuales de los planes de Netflix van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir ingresando al sitio www.netflix.com.
Cartelera del evento de “Canelo” vs. Crawford:
- Canelo vs. Crawford, Títulos supermedianos en disputa a 12 rounds.
- Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., peso superwelter a 10 rounds.
- Christian Mbilli vs. Lester Martínez, peso supermediano a 10 rounds.
- Mohamed Alakel vs. John Ornelas, peso ligero a 10 rounds.
- Serhi Bohachuk vs. Brandon Adams, peso mediano a 10 rounds.
- Iban Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., peso pesado a 10 rounds.
- Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, peso pluma a 6 rounds.
- Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, peso ligero a 4 rounds.
- Steven Nelson vs. Raiko Santana, peso pesado a 10 rounds.
- Marco Verde vs. boxeador a confirmar, peso supermediano a 6 rounds.
“Canelo” Álvarez y Terence Crawford se miden el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos. (Foto: Al Bello/Getty Images for Netflix)