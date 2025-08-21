Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Boxeo

“Canelo” Álvarez sorprende y hace su predicción para su combate contra Terence Crawford

"Canelo" sorprendió a todos y dio su predicción para la pelea que justamente animará el mexicano y el estadounidense el próximo mes de septiembre.

Por Franco Abatte

"Canelo" hizo su predicción de como será su pelea ante Crawford.
"Canelo" hizo su predicción de como será su pelea ante Crawford.

En septiembre próximo se celebrará en Las Vegas uno de los eventos de boxeo más importantes del año con el enfrentamiento entre el mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez (63-2-2) y el estadounidense, Terence Crawford (41-0), combate que tiene como corona el campeonato indiscutido de la división supermediano.

Gran velada que tiene a varios fanáticos de este deporte contando los días para la llegada de este evento. Es en ese contexto que en RedGol ya palpitamos esta jornada y tal como Julio César Chávez o Manny Pacquiao dieron su pronóstico, ahora es el turno de uno de los protagonistas de esta noche, nos referimos a “Canelo” Álvarez.

¡Impacto! Jake Paul vs. Gervonta Davis es real: Confirman la “pelea del año” para 2025

ver también

¡Impacto! Jake Paul vs. Gervonta Davis es real: Confirman la “pelea del año” para 2025

“Canelo” Álvarez da su predicción vs. Crawford

El tapatío sorprendió cuando días atrás posicionó a Terence Crawford, su próximo rival, por encima de grandes boxeadores de la historia, como; Felix Trinidad, Óscar De La Hoya, Manny Pacquiao, Dimitry Bivol, Artur Beterbiyev, Bernard Hopkins y hasta de Floyd Mayweather.

No obstante, a la hora de predecir el combate sigue apostando por él, al señalar a TV Azteca Deportes que la clave para derrotar a su oponente en su próxima contienda la tiene clara y que está trabajando en ella.

“(debo) Sacar todo de mí, toda mi experiencia, mi fortaleza, mis habilidades boxísticas. Tener muchas piernas para poder meterme, salirme y estar ágil de todo mi cuerpo, eso es lo que estamos trabajando”.

Finalmente, el azteca cerró con una nueva alabanza a favor de Crawford, indicando que: “Es un gran peleador”, eso sí, reiteró “pero no es ‘Canelo’”.

Publicidad

¿Cuándo pelea “Canelo” vs. Terence Crawford?

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se celebra el próximo sábado 13 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos, en un evento que va de forma exclusiva por la plataforma, NETFLIX.

Lee también
Mientras “Canelo” ha ganado $730 millones, esto ha logrado Jake Paul como boxeador
Boxeo

Mientras “Canelo” ha ganado $730 millones, esto ha logrado Jake Paul como boxeador

Fin de semana de boxeo con ‘Canelo’, Inoue y García: Horario y cartelera
Boxeo

Fin de semana de boxeo con ‘Canelo’, Inoue y García: Horario y cartelera

¡Confirmado! Este es el nuevo rival de Jake Paul en el ring
Boxeo

¡Confirmado! Este es el nuevo rival de Jake Paul en el ring

Sin Gervonta, pero con 'Canelo': Los mejores boxeadores para The Ring
Boxeo

Sin Gervonta, pero con 'Canelo': Los mejores boxeadores para The Ring

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo