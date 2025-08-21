En septiembre próximo se celebrará en Las Vegas uno de los eventos de boxeo más importantes del año con el enfrentamiento entre el mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez (63-2-2) y el estadounidense, Terence Crawford (41-0), combate que tiene como corona el campeonato indiscutido de la división supermediano.

Gran velada que tiene a varios fanáticos de este deporte contando los días para la llegada de este evento. Es en ese contexto que en RedGol ya palpitamos esta jornada y tal como Julio César Chávez o Manny Pacquiao dieron su pronóstico, ahora es el turno de uno de los protagonistas de esta noche, nos referimos a “Canelo” Álvarez.

ver también ¡Impacto! Jake Paul vs. Gervonta Davis es real: Confirman la “pelea del año” para 2025

“Canelo” Álvarez da su predicción vs. Crawford

El tapatío sorprendió cuando días atrás posicionó a Terence Crawford, su próximo rival, por encima de grandes boxeadores de la historia, como; Felix Trinidad, Óscar De La Hoya, Manny Pacquiao, Dimitry Bivol, Artur Beterbiyev, Bernard Hopkins y hasta de Floyd Mayweather.

No obstante, a la hora de predecir el combate sigue apostando por él , al señalar a TV Azteca Deportes que la clave para derrotar a su oponente en su próxima contienda la tiene clara y que está trabajando en ella.

“(debo) Sacar todo de mí, toda mi experiencia, mi fortaleza, mis habilidades boxísticas. Tener muchas piernas para poder meterme, salirme y estar ágil de todo mi cuerpo, eso es lo que estamos trabajando”.

Finalmente, el azteca cerró con una nueva alabanza a favor de Crawford, indicando que: “Es un gran peleador”, eso sí, reiteró “pero no es ‘Canelo’”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo pelea “Canelo” vs. Terence Crawford?