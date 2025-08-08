El próximo sábado 13 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos, vuelve al ring el boxeador mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez (63-2-2). El tapatío se sube al cuadrilátero por segunda vez en el año para enfrentar en uno de los eventos de boxeo más importante de los últimos tiempos al estadounidense, Terence Crawford (41-0), por el título indiscutido de la división supermediano.

Gran combate que tiene a un sinnúmero de fanáticos, expertos y ex boxeadores atentos a lo que vaya a pasar. Uno que se unió recientemente a la predicción de este combate fue Julio César Chávez Sr., ex pugilista mexicano, considerado dentro del top 10 mundial, quien analizó el encuentro entre ‘Canelo‘ y Crawford y dio su pronóstico.

La predicción de Chávez para el enfrentamiento entre Canelo vs. Crawford:

En entrevista con el canal KOlmenero,el ‘César del Boxeo’ aseguró que Terence Crawford no tiene forma de ganarle a ‘Canelo’.

La leyenda del boxeo mexicano y mundial, no se quedó ahí y reveló sus razones para darle el favoritismo a ‘Canelo’, indicando que para Crawford subir tres categorías le hacen imposible ganar, por más bueno que sea el estadounidense sobre el ring.

“Crawford es un gran peleador, lo he visto pelear y es un peleadorazo, pero su peso. No puedes ganarle a un peleador subiendo tres divisiones, por más bueno que seas es imposible que le ganes. (…) le va a dar pelea porque Crawford es un peleadorazo, pero no hay forma de que le gane. Yo no veo por dónde le gane” declaró.

Para César Chávez Sr el triunfo de ‘Canelo’ está garantizado ante Crawford. (Foto: Donald Miralle/Getty Images)

Esto en referencia a las categorías que Crawford deberá subir para enfrentar a ‘Canelo’ y llegar a las 168 libras requeridas, ya que, si bien el estadounidense ahora debe subir “solo” dos divisiones más, ya el año pasado subió una, por lo que en menos de un año habría subido tres categorías con respecto a su peso inicial.

A favor de Crawford, el estadounidense ha mostrado en otras oportunidades su facilidad para cambiar de división, no por nada ha sido campeón de diferentes pesos, pasando de superligero a wélter y posteriormente a superwélter, todos títulos que ha dejado vacante.