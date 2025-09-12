Este sábado 13 de septiembre el mundo del boxeo vivirá una noche histórica con uno de los eventos más esperados del año: nos referimos al choque entre el mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2), y el invicto estadounidense, Terence Crawford (41-0), quienes se enfrentarán por el título indiscutido de la división supermediano.

Se trata de una velada de lujo quecontará con una cartelera estelar repleta de grandes nombres y que, además, tiene un atractivo especial para los fanáticos. La transmisión será en vivo y en exclusiva por la plataforma de Netflix para todo el mundo.

Así es, porque la app de streaming repite así la fórmula que en 2024 utilizó con el combate entre Mike Tyson y Jake Paul, consolidando su apuesta por llevar el boxeo a una audiencia global y lo mejor de todo es que la transmisión no tendrá un costo adicional.

La opción más económica para ver Canelo vs. Crawford

A diferencia de otros eventos pugilísticos que suelen ofrecerse mediante la modalidad de pago por ver (PPV), esta pelea estará disponible dentro de cualquier plan activo de Netflix. Es decir, si ya eres usuario de la plataforma, podrás disfrutar del combate sin pagar un peso más.

Y si aún no cuentas con una suscripción, también es posible acceder de manera sencilla. En Chile, el plan más económico de Netflix es el “básico”, el cual tiene un valor de $7.190 cada 30 días.

Monto accesible en comparación a otros servicios de streaming, por ejemplo, y que te permitirá mirar en vivo no solo la pelea entre el mexicano y el estadounidense, sino también acceder por varias semanas a un amplio catálogo de series, películas y documentales que tiene la gran N en su catálogo.

Por otro lado, si tienes un amigo o familiar que ha contratado el plan Estándar ($9.990) o Premium ($12.990) de Netflix y deseas pagar aún menos, puedes ver el evento de boxeo en otro hogar, agregando un “miembro extra”, pagando solamente $2.890 al mes.

Los precios de los planes en Chile de Netflix. (Foto: Captura netflix.com)

Si deseas contratar Netflix y no perderte ningún detalle de la pelea entre “Canelo” y Terence Crawford, puedes acceder al sitio www.netflix.com y activar tu suscripción mensual.