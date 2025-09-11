Es tendencia:
Boxeo

Pesaje Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: Dónde ver, a qué hora y todos los detalles de la previa

Un día antes de su enfrentamiento, 'Canelo' y Crawford se verán las caras por última vez previo a su combate en la ceremonia de pesajes.

Por Franco Abatte

'Canelo' y Crawford se verán las caras este viernes por última vez en el pesaje oficial previo a su combate del día sábado.
© Getty Images for Netflix'Canelo' y Crawford se verán las caras este viernes por última vez en el pesaje oficial previo a su combate del día sábado.

Este sábado, el Allegiant Stadium de Las Vegas será el escenario de una velada histórica de boxeo ante más de 65 mil espectadores. Allí, Saúl ‘Canelo’ Álvarez (63-2-2) y Terence Crawford (41-0) se medirán en uno de los eventos más esperados del año por el título indiscutido de la división supermediano.

La gran cita tiene su antesala este viernes 12 de septiembre con la tradicional ceremonia de pesaje, instancia que incluirá los últimos careos previos al combate y donde el mexicano, el estadounidense y los demás protagonistas de la cartelera suban a la báscula, uno de los rituales más atractivos para los fanáticos y que podrás ver completamente GRATIS y EN VIVO en Chile y Latinoamérica.

Cabe recordar que la pelea entre ‘Canelo’ y Crawford está pactada en un peso máximo de 168 libras (76,2 kilos), límite que ninguno de los dos pugilistas podrá superar.

¿Dónde ver EN VIVO la ceremonia de pesaje?

La ceremonia de pesaje donde estará ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford se realizará este viernes 12 de septiembre a partir de las 22:00 horas de Chile yse podrá ver GRATIS y completamente EN VIVO en el Canal de Youtube de Netflix.

Horarios pesajes Canelo vs. Crawford en LATAM

HorariosPaíses de LATAM
19:00 horasMéxico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
20:00 horasColombia, Perú, Panamá y Ecuador.
21:00 horasBolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
22:00 horasArgentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
La previa del evento:

Recordar que a diferencia de la ceremonia de pesajes, el evento de boxeo entre ‘Canelo’ y Crawford no irá por TV y la única forma de verlo completamente EN VIVO es a través de la plataforma de Netflix.

Para disfrutar de esta velada, solamente debes estar suscrito a uno de los planes de Netflix, los cuales comienzan desde los $7.190 (Básico), hasta los $12.990 (Premium). Ingresa a www.netflix.com y selecciona el plan que más se ajuste a tu bolsillo.

El evento de boxeo con todos los combates se celebra este sábado 13 de septiembre a partir de las 19:00 horas de Chile con los preliminares, mientras que a las 22:00 horas iniciarán las peleas estelares.

Cartelera “Canelo” vs. Crawford:

  • “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford por título indiscutido Supermedio.
  • Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. por peso superwelter.
  • Christian Mbilli vs. Lester Martínez por peso supermediano.
  • Mohammed Alakel vs. John Ornelas por peso superpluma.
  • Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams por peso superwelter.
  • Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. por peso pesado.
  • Steven Nelson vs. Raiko Santana por peso supermediano.
  • Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez por peso superpluma.
  • Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo por peso ligero.
