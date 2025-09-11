Este sábado, el Allegiant Stadium de Las Vegas será el escenario de una velada histórica de boxeo ante más de 65 mil espectadores. Allí, Saúl ‘Canelo’ Álvarez (63-2-2) y Terence Crawford (41-0) se medirán en uno de los eventos más esperados del año por el título indiscutido de la división supermediano.

La gran cita tiene su antesala este viernes 12 de septiembre con la tradicional ceremonia de pesaje, instancia que incluirá los últimos careos previos al combate y donde el mexicano, el estadounidense y los demás protagonistas de la cartelera suban a la báscula, uno de los rituales más atractivos para los fanáticos y que podrás ver completamente GRATIS y EN VIVO en Chile y Latinoamérica.

Cabe recordar que la pelea entre ‘Canelo’ y Crawford está pactada en un peso máximo de 168 libras (76,2 kilos), límite que ninguno de los dos pugilistas podrá superar.

ver también La IA da a conocer su pronóstico para el combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

¿Dónde ver EN VIVO la ceremonia de pesaje?

La ceremonia de pesaje donde estará ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford se realizará este viernes 12 de septiembre a partir de las 22:00 horas de Chile yse podrá ver GRATIS y completamente EN VIVO en el Canal de Youtube de Netflix.

Horarios pesajes Canelo vs. Crawford en LATAM

Horarios Países de LATAM 19:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 20:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 21:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 22:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Publicidad

Publicidad

La previa del evento:

Recordar que a diferencia de la ceremonia de pesajes, el evento de boxeo entre ‘Canelo’ y Crawford no irá por TV y la única forma de verlo completamente EN VIVO es a través de la plataforma de Netflix.

Para disfrutar de esta velada, solamente debes estar suscrito a uno de los planes de Netflix , los cuales comienzan desde los $7.190 (Básico), hasta los $12.990 (Premium). Ingresa a www.netflix.com y selecciona el plan que más se ajuste a tu bolsillo.

El evento de boxeo con todos los combates se celebra este sábado 13 de septiembre a partir de las 19:00 horas de Chile con los preliminares, mientras que a las 22:00 horas iniciarán las peleas estelares.

Publicidad

Publicidad

Cartelera “Canelo” vs. Crawford: