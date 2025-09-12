¿A qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford? Horario y dónde ver el evento central

Este sábado 13 de septiembre, el Allegiant Stadium de Las Vegas reunirá a más de 65 mil fanáticos para presenciar una velada histórica de boxeo. En el combate estelar, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2) defenderá su título indiscutido de la división supermediano frente al invicto estadounidense Terence Crawford (41-0), en un duelo que promete quedar en los registros históricos.

La jornada además contará con una cartelera de lujo compuesta por nueve grandes combates, entre los que destacan además el enfrentamiento de Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. por la división superwélter y la batalla de Christian Mbilli vs. Lester Martínez en la división supermediano, además de otros grandes enfrentamientos de primer nivel.

Si no te quieres perder ningún detalle de esta velada, revisa a continuación toda la información de este evento: cartelera, programación y horarios del combate principal para Chile y Latinoamérica.

¿A qué hora pelean Canelo vs. Crawford?

Si bien el inicio del evento está pactado para celebrarse este sábado 13 de septiembre a partir de las 19:00 horas de Chile con las peleas preliminares y 22:00 horas las estelares , el inicio del evento central está pactado para iniciar pasada las 00:00 horas.

Horarios de Canelo vs. Crawford para LATAM

Horario estelares Horario evento central Países de LATAM 19:00 horas 21:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 20:00 horas 20:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 21:00 horas 23:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 22:00 horas 00:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver por TV o STREAMING a Canelo y Crawford?

En esta ocasión, la pelea no estará disponible por televisión, ya que la única manera de ver el evento en Chile y el resto del mundo será de forma ONLINE y EN VIVO a través de la app, NETFLIX. Plataforma que permitirá ver este evento mediante una suscripción activa y sin costo adicional para los usuarios.

En caso contrario, si no cuentas con una sesión activa, solamente basta con ingresar al sitio www.netflix.com y elegir uno de los planes disponibles que ofrece el servicio, estos van desde los $7.190 hasta los $12.990.

Cartelera “Canelo” vs. Crawford:

“Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford por título indiscutido Supermedio .

. Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. por peso superwelter.

Christian Mbilli vs. Lester Martínez por peso supermediano.

Mohammed Alakel vs. John Ornelas por peso superpluma.

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams por peso superwelter.

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. por peso pesado.

Steven Nelson vs. Raiko Santana por peso supermediano.

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez por peso superpluma.

Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo por peso ligero.

