Los ojos del mundo estarán puestos hoy en Las Vegas, donde el campeón indiscutido supermedio, Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2) se medirá ante el invicto estadounidense, Terence Crawford (41-0). Sin embargo, este no será el único espectáculo boxístico de la jornada.
Apenas unas horas después del esperado combate entre “Canelo” y Crawford, otro evento de talla mundial acaparará la atención. Nos referimos al regreso al ring del japonés Naoya “El Monstruo” Inoue (30-0). El actual campeón invicto e indiscutido del peso supergallo defenderá su cinturón frente al uzbeko, Murodjon Akhmadaliev (14-1).
La velada marca la vuelta de uno de los mejores boxeadores de la actualidad, reconocido como el número dos del ranking libra por libra de la prestigiosa revista The Ring, solo superado por el campeón de peso pesado, Oleksandr Usyk y lo mejor es que este evento sí irá por TV.
¿Dónde y a qué hora pelean Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev?
El evento de boxeo que enfrenta a Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev por todos los títulos supergallos se celebrará la madrugada de este domingo 14 de septiembre en Chile, a partir de las 05:20 AM horas de Chile.
Horarios Inoue vs. Akhmadaliev en LATAM
|Horario inicio
|Países de LATAM
|02:20 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|03:20 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|04:20 horas
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|05:20 horas
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
ver también
Mientras Terence Crawford ganará USD 50 millones, este impresionante monto recibirá “Canelo” Álvarez
Esta increíble velada de boxeo, a diferencia de lo que ocurre con “Canelo” y Crawford, sí irá por TV a través de la señal deportiva de ESPN 4, en los siguientes canales, según tu cableoperador:
ESPN 4
VTR: 859 (HD)
DTV: 624 (SD)
ENTEL: 218 (HD)
CLARO: 177 (SD)
GTD/TELSUR: 83 (SD)
MOVISTAR: 936 (HD)
TU VES: 514 (SD)
ZAPPING: 94 (HD)
Si prefieres la opción ONLINE, esta increíble velada de boxeo también irá por streaming, específicamente por la plataforma de Disney+, exclusivamente para los suscriptores del plan Premium.
Cartelera completa Inoue vs. Akhmadaliev
- Naoya Inoue vs. Murodzhon Akhmadaliev por el título indiscutido supergallo (12 rounds)
- Toshiki Takei vs. Christian Medina por el título mundial OMB peso gallo (12 rounds)
- Takada Yuni vs. Matsumoto Ryusei por peso mínimo (12 rounds)
- Yudai Murakami vs. Toraya Imanaga por peso ligero (10 rounds)
- Ei Go vs. Shunpei Ohata por peso superpluma (8 rounds)
- Shimomachi Toshitaka vs. Han Sol Lee por peso supergallo